Россиянам важно, как можно быстрее дожать Авдеевку любой ценой: что уже происходит

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Кравцев Сергей
Практически каждый день из Авдеевского направления продолжают поступать тревожные новости, где враг продолжает наступать, несмотря на большие потери. Как сейчас обстоит ситуация в Авдеевке? Почему россиянам важно, как можно быстрее дожать ее любой ценой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Авдеевка. Фото: из открытых источников
Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил у себя в Телеграмм, что командование армии РФ, очевидно, приняло окончательное решение по перебрасыванию всех подразделений 90 ТД под Авдеевку. На Лиманском направлении их начинают заменять подразделениями 47 ТД 1 ТА. В частности, под Кременную, Рубежное и Старую Краснянку уже перемещаются подразделения 347 МСП 47 ТД. Как отмечает Коваленко, они заменят 348-й МСП 90 ТД и 153-й ТП. Дальнейшая судьба 1441 МСП и 428 МСП 90 ТД пока покрыта туманом неизвестности.
Военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" согласился с тем, что на Авдеевском направлении ситуация с каждым днем становится все труднее. У российских оккупантов на этом участке фронта есть продвижение.
Он также добавил, что спасать Авдеевку отправили 3 штурмовую бригаду.
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