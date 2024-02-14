Россиянам важно, как можно быстрее дожать Авдеевку любой ценой: что уже происходит

Практически каждый день из Авдеевского направления продолжают поступать тревожные новости, где враг продолжает наступать, несмотря на большие потери. Как сейчас обстоит ситуация в Авдеевке? Почему россиянам важно, как можно быстрее дожать ее любой ценой? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Россия продолжает перебрасывать дополнительные силы под Авдеевку

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отметил у себя в Телеграмм, что командование армии РФ, очевидно, приняло окончательное решение по перебрасыванию всех подразделений 90 ТД под Авдеевку. На Лиманском направлении их начинают заменять подразделениями 47 ТД 1 ТА. В частности, под Кременную, Рубежное и Старую Краснянку уже перемещаются подразделения 347 МСП 47 ТД. Как отмечает Коваленко, они заменят 348-й МСП 90 ТД и 153-й ТП. Дальнейшая судьба 1441 МСП и 428 МСП 90 ТД пока покрыта туманом неизвестности.

"Собственно, интересным будет происходить размен, который равнозначным сложно назвать, но, похоже, для командования РОВ важно быстрее дожать Авдеевку любой ценой и ценой всего. Это, кстати, еще раз свидетельствует о том, что ситуация там складывается не совсем по намеченному сценарию РОВ", – высказался Коваленко.

На Авдеевском направлении с каждым днем все труднее

Военный эксперт, сотрудник СБУ в 2004-2015 годах Иван Ступак в эфире телеканала "Эспрессо" согласился с тем, что на Авдеевском направлении ситуация с каждым днем становится все труднее. У российских оккупантов на этом участке фронта есть продвижение.

"На Авдеевском направлении с каждым днем все труднее, потому что у россиян есть продвижение на этом направлении. Оккупанты используют рельеф местности, инженерные сооружения, имею в виду канализационные проходы. Были уже случаи прохода врага вглубь наших позиций. Россияне понимают, что нужно еще немного" нажать – и будет результат", — подчеркнул Иван Ступак.

Он также добавил, что спасать Авдеевку отправили 3 штурмовую бригаду.

"Пока мы не знаем, с какой целью: полностью ли удержать город, пока наши военные не отойдут, или это политическая цель, как это было с Бахмутом — держите и все любой ценой. Ситуация очень критическая. Видим, как россияне с каждым днем все наседают и наседают", — подчеркнул Ступак.

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