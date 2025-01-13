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Россиянам пришлось принять непростое решение, чтобы и дальше удерживать Крым: о чем речь

Партизанам стало известно о том, что оккупанты перебросили в Крым новые средства ПВО, оголив другие участки фронта

сегодня, 10:52
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Кравцев Сергей

В районе военного аэродрома "Гвардейское" возле оккупированного Симферополя в Крыму российские захватчики наращивают силы и средства противовоздушной обороны. Такое вооружение враг оттягивает с других участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".

Россиянам пришлось принять непростое решение, чтобы и дальше удерживать Крым: о чем речь

ПВО РФ. Фото из открытых источников

Представители украинского подполья смогли разведать данный аэродром возле Симферополя.

В движении обратили внимание, что враг активно использует аэродром "Гвардейское" для базирования своей авиации и логистики на оккупированном украинском полуострове.

"В районе аэродрома мы зафиксировали значительное увеличение систем ПВО, обнаружив множество пусковых установок С-400 и радиолокационных станций", — передали в "АТЕШ".

Также партизаны добавили, что данный объект играет "ключевую роль" в обеспечении воздушной поддержки и снабжении войск РФ на юге Украины.

В "АТЕШ" показали фото систем ПВО противника и раскрыли координаты аэродрома: 45.120762527, 33.957715465.

"Мы отмечаем, что оккупанты перебросили в Крым дополнительные средства ПВО для защиты ключевых военных объектов, тем самым оголив другие участки фронта. Это демонстрирует уязвимость их обороны, а также важность для них военных объектов, расположенных в Крыму", — говорится в заявлении подпольщиков.

Также в движении добавили, что вся полученная партизанами информация была передана Силам обороны и безопасности Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" - повстанческое движение "Атеш", которое созданное украинцами и крымскими татарами после полномасштабного вторжения России, выявило возможную подготовку российских сил к новой военной операции.




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