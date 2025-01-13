Россиянам пришлось принять непростое решение, чтобы и дальше удерживать Крым: о чем речь

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Кравцев Сергей
В районе военного аэродрома "Гвардейское" возле оккупированного Симферополя в Крыму российские захватчики наращивают силы и средства противовоздушной обороны. Такое вооружение враг оттягивает с других участков фронта. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении партизанского движения "АТЕШ".
ПВО РФ. Фото из открытых источников
Представители украинского подполья смогли разведать данный аэродром возле Симферополя.
В движении обратили внимание, что враг активно использует аэродром "Гвардейское" для базирования своей авиации и логистики на оккупированном украинском полуострове.
Также партизаны добавили, что данный объект играет "ключевую роль" в обеспечении воздушной поддержки и снабжении войск РФ на юге Украины.
В "АТЕШ" показали фото систем ПВО противника и раскрыли координаты аэродрома: 45.120762527, 33.957715465.
Также в движении добавили, что вся полученная партизанами информация была передана Силам обороны и безопасности Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" - повстанческое движение "Атеш", которое созданное украинцами и крымскими татарами после полномасштабного вторжения России, выявило возможную подготовку российских сил к новой военной операции.
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