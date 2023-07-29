Россиянам пришло время готовиться ко всеобщей мобилизации – что произошло

Несмотря на огромные потери российской армии в Украине, Кремль, имея большой мобилизационный ресурс и поддержку среди россиян по продолжению военных действий, будет и дальше затягивать войну. К такому мнению сходятся многие военные и политические эксперты, как на Западе, так и в Украине. Может ли Путин решиться на объявление всеобщей мобилизации в РФ? Как помогут режиму новые законодательные изменения в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

Если не произойдет каких-либо резких изменений ситуации, объявления мобилизации можно ожидать уже осенью

Российский оппозиционер и правозащитник Владимир Осечкин в интервью журналистке Юлии Латининой высказал мнение, что скрытая мобилизация в России уже не дает того эффекта, как раньше, потому что потери на фронте в РФ очень большие. Поэтому есть большая вероятность, что на осень Кремль все-таки объявит всеобщую мобилизацию в России.

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"Есть несколько сформированных новых дивизий, которые они бросают в зону боевых действий. И они на них делают серьезную ставку. Они их хорошо экипировали, вооружили, собрали большое количество наемников под эти знамена", — заявил эксперт.

По его словам, госкорпорации, формирующие свои подразделения для отправки на войну, доплачивают к выплатам от Минобороны РФ такую же сумму. При этом солдатам могут выплачивать наперед сумму за полгода службы одновременно.

"Они старались использовать огромное количество этих плюшек, чтобы заманить людей, отправляя их на убой", — отметил Владимир Осечкин, подчеркивая, что этого ресурса хватит ненадолго.

Эксперт подчеркнул, Минобороны уже потеряло на войне в Украине наиболее профессиональных военных. А, учитывая то, какое оружие получили и продолжает получать Украина от Запада, потерь в российских войсках будет еще больше.

Российским властям необходимо восполнять те потери, которые понесет армия

Адвокат Николай Полозов в эфире общенационального телемарафона рассказал, что ярким показателем того, что для войны в РФ не хватает людей есть закон Госдумы РФ о повышении призывного возраста до 30 лет без переходного периода, а также принято решение о том, чтобы в десять раз повысить штраф за неприбытие в военкомат.

"Этот законопроект свидетельствует о том, что российским властям необходимо восполнять те потери, которые понесет армия, несут другие подразделения в ходе войны с Украиной. Сначала предлагали, что повысят возраст предельный до 30, а возраст призыва — с 18 до 21. Затем повысили до 30, нижнюю границу — это, то есть, 5%", — говорит адвокат.

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