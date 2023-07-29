Россиянам пришло время готовиться ко всеобщей мобилизации – что произошло

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Кравцев Сергей
Несмотря на огромные потери российской армии в Украине, Кремль, имея большой мобилизационный ресурс и поддержку среди россиян по продолжению военных действий, будет и дальше затягивать войну. К такому мнению сходятся многие военные и политические эксперты, как на Западе, так и в Украине. Может ли Путин решиться на объявление всеобщей мобилизации в РФ? Как помогут режиму новые законодательные изменения в РФ? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Мобилизация в России. Фото: из открытых источников
Российский оппозиционер и правозащитник Владимир Осечкин в интервью журналистке Юлии Латининой высказал мнение, что скрытая мобилизация в России уже не дает того эффекта, как раньше, потому что потери на фронте в РФ очень большие. Поэтому есть большая вероятность, что на осень Кремль все-таки объявит всеобщую мобилизацию в России.
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По его словам, госкорпорации, формирующие свои подразделения для отправки на войну, доплачивают к выплатам от Минобороны РФ такую же сумму. При этом солдатам могут выплачивать наперед сумму за полгода службы одновременно.
Эксперт подчеркнул, Минобороны уже потеряло на войне в Украине наиболее профессиональных военных. А, учитывая то, какое оружие получили и продолжает получать Украина от Запада, потерь в российских войсках будет еще больше.
Адвокат Николай Полозов в эфире общенационального телемарафона рассказал, что ярким показателем того, что для войны в РФ не хватает людей есть закон Госдумы РФ о повышении призывного возраста до 30 лет без переходного периода, а также принято решение о том, чтобы в десять раз повысить штраф за неприбытие в военкомат.
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Ігор
сегодня, 08:36
Торік так само стверджували. Бойовий дух і натхнення народу тримається на брехні. Брехня єдиний шанс.