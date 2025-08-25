Россиянам придется несладко: какими ударами ВСУ вскоре могут накрыть РФ

Последнее время не проходит и дня, чтобы в России не жаловались на громкие взрывы. Какая вероятность, что угроза для России вырастет еще больше? Какую проблему для россиян создаст ракета "Фламинго"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников

Не забывайте об ударах по заводу в Алабуге

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил в эфире "Radio NV", что россиянам нужно готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, когда придется увеличивать способности системы противовоздушной обороны.

"На самом деле, за последнее время увеличилось количество ударов по территории Российской Федерации. И удары являются положительными, потому что они несут последствия для России. Перерезается логистика, бьется по кораблям, которые завозили груз из Ирана, комплектующие для "Шахедов", — отметил эксперт.

Анатолий Храпчинский также напомнил об ударах по заводу в Алабуге, который занимается производством "Шахедов".

"И на фоне всего этого появляется информация о появлении дальнобойной ракеты, которая может нести тонну полезного груза. О чем это говорит? О том, что, в принципе, россиянам надо готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, где будет потребность увеличивать систему противовоздушной обороны", — отметил он.

Храпчинский обратил внимание, что большинство систем противовоздушной обороны сейчас расположены на временно оккупированной территории Украины, потому что Россия боится потерять паритет.

"Она пока не подготовила возможность применять на коротких дистанциях "Шахеды". Давайте вспомним, Донецкий аэропорт, Керченский аэропорт перестраивают под запуск "Шахедов"... Они боятся потерять воздушный паритет, для того, чтобы залетали, например, наши самолеты", — отметил эксперт.

Украина сможет угрожать практически любой цели к западу от Урала

Докторант-научный сотрудник Университета Осло, эксперт в области ракетных технологий Фабиан Хоффман заявил в интервью Укринформу, что запуск в серийное производство новой ракеты "Фламинго" и ее эффективное использование оставит Россию без преимущества стратегической глубины, на которую она отводит важные цели, чтобы избежать их поражения.

"Это важный шаг, поскольку он говорит, что Украина теперь способна перейти от легких ракетных возможностей, дальнобойных беспилотников и миниракет крылатого типа к тяжелому ракетному вооружению", — пояснил эксперт.

Фабиан Хоффман выделил заряд "Фламинго" массой более тонны и дальность поражения — 3000 км. Хоффман подчеркнул, что это беспрецедентно не только для украинского арсенала, но и европейского.

"Это позволяет Украине угрожать практически любой цели к западу от Урала. Это означает, что стратегическая глубина, которую РФ использует для отвода целей за пределы досягаемости, потенциально сведена на нет", – высказался эксперт.

Вместе с тем, до сих пор неизвестна степень живучести новой ракеты против российской противовоздушной и противоракетной обороны, поскольку "Фламинго" еще не достаточно хорошо проверена в боевых условиях.

