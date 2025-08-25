Россиянам придется несладко: какими ударами ВСУ вскоре могут накрыть РФ

Рубрики
Кравцев Сергей
Последнее время не проходит и дня, чтобы в России не жаловались на громкие взрывы. Какая вероятность, что угроза для России вырастет еще больше? Какую проблему для россиян создаст ракета "Фламинго"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Ракета Фламинго. Фото: из открытых источников
Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский заявил в эфире "Radio NV", что россиянам нужно готовиться к более сложным ситуациям в воздушном пространстве, когда придется увеличивать способности системы противовоздушной обороны.
Анатолий Храпчинский также напомнил об ударах по заводу в Алабуге, который занимается производством "Шахедов".
Храпчинский обратил внимание, что большинство систем противовоздушной обороны сейчас расположены на временно оккупированной территории Украины, потому что Россия боится потерять паритет.
Докторант-научный сотрудник Университета Осло, эксперт в области ракетных технологий Фабиан Хоффман заявил в интервью Укринформу, что запуск в серийное производство новой ракеты "Фламинго" и ее эффективное использование оставит Россию без преимущества стратегической глубины, на которую она отводит важные цели, чтобы избежать их поражения.
Фабиан Хоффман выделил заряд "Фламинго" массой более тонны и дальность поражения — 3000 км. Хоффман подчеркнул, что это беспрецедентно не только для украинского арсенала, но и европейского.
Вместе с тем, до сих пор неизвестна степень живучести новой ракеты против российской противовоздушной и противоракетной обороны, поскольку "Фламинго" еще не достаточно хорошо проверена в боевых условиях.
