Россиянам готовят «сюрпризы»: в Минобороны назвали "высший приоритет" в войне

Украинская баллистика является приоритетом для Минобороны. В ведомстве подтверждают: идет активная работа над системами, способными поражать цели в тылу противника. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Анатолий Кличко.

Минобороны Украины. Фото: из открытых источников

В Минобороны подчеркивают, Украина сделала серьезный прогресс в развитии собственных баллистических ракет.

По словам Кличко, вопрос украинской баллистики сегодня находится вне очереди — он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе.

"Очень много сделано, проделана очень большая работа. И я скажу так, что и президент уже об этом сказал на сегодняшний день. Ну, во-первых, уделено больше внимания украинской баллистике. То есть этот вопрос он сегодня, знаете, не первый, второй, третий, а вне очереди", — отметил Кличко.

В Минобороны отмечают, что отечественная баллистика — это не только о технологиях, но и о способности украинских сил поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.

По словам Кличко, развитие продолжается, и уже "в ближайшее время" украинское общество услышит более конкретные заявления относительно этого вооружения.

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