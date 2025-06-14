Россиянам готовят «сюрпризы»: в Минобороны назвали "высший приоритет" в войне

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Кравцев Сергей
Украинская баллистика является приоритетом для Минобороны. В ведомстве подтверждают: идет активная работа над системами, способными поражать цели в тылу противника. Такое заявление сделал заместитель министра обороны Анатолий Кличко.
Минобороны Украины. Фото: из открытых источников
В Минобороны подчеркивают, Украина сделала серьезный прогресс в развитии собственных баллистических ракет.
По словам Кличко, вопрос украинской баллистики сегодня находится вне очереди — он имеет самый высокий уровень приоритета в оборонном секторе.
В Минобороны отмечают, что отечественная баллистика — это не только о технологиях, но и о способности украинских сил поражать стратегические цели врага в глубине его обороны.
По словам Кличко, развитие продолжается, и уже "в ближайшее время" украинское общество услышит более конкретные заявления относительно этого вооружения.
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Также издание "Комментарии" сообщало – в Минобороны намерены перевести в цифровую форму все взаимодействие с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки – от постановления на учет до демобилизации. Об этом в эфире Украинского радио рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.
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