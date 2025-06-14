Мобилизация в Украине: в Минобороны запускают новшества

В Минобороны намерены перевести в цифровую форму все взаимодействие с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки – от постановления на учет до демобилизации. Об этом в эфире Украинского радио рассказала замминистра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

"Наше стратегическое видение – это вообще все взаимодействие с ТЦК перевести в цифровую удобную форму. Все этапы взаимодействия с военной системой должны быть оцифрованы — от постановления на учет до демобилизации. Весь этот путь должен быть прозрачным, понятным и, главное, контролируемым человеком. Это то, что мы сейчас фактически делаем", — прокомментировала замминистра.

По словам чиновницы, одним из крупнейших приоритетов в "Резерв+" сейчас являются штрафы онлайн. В частности, был принят отдельный закон, который позволяет оплатить штраф через "Резерв+" с 50% скидкой.

Екатерина Черногоренко объяснила, что система будет так: человек, который понимает, что он нарушил правила воинского учета, ему об этом сообщено через "Резерв+", может выбрать функцию оплатить штраф и сделать это не за 17 тысяч грн, а за 8,5 тысяч грн. Это практика не новая. Такая практика есть в отношении нарушения правил дорожного движения и фактически эту положительную практику будут применять с мобилизацией.

По словам замминистра, этот функционал в "Резерв+" будет запущен уже в течение 3-4 недель. Эта функция, по ее словам, даст возможность помочь тем гражданам, которые по каким-то причинам не могут явиться в ТЦК, не могут оплатить штраф быстро, но "хотят и понимают, что это их обязанность по отношению к государству".

Следующим функционалом, который хочет запустить Минобороны, является возможность прохождения ВВК в том учреждении здравоохранения, который удобен гражданину.

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