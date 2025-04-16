Россиян ждут большие потери: в разведке заинтриговали заявлением

Бойцы украинской разведки готовят плановые удары по силам врага на территории РФ, которые будут наносить большие потери россиянам. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Удары по России. Фото из открытых источников

Разведчик подтвердил, что удар Сил обороны Украины по Курщине, который состоялся после ракетной атаки по Сумах, — это четко спланированная атака в место, где было зафиксировано наибольшее скопление сил врага.

"Да, действительно, было нанесено поражение, которое сейчас нанесло российской армии на этой территории большие потери. И я знаю, что сейчас мы еще готовим плановые удары аналогичные, о которых вы услышите в ближайшее время", — сказал Ярославский.

Военный уточнил, что удар по Курщине – это планомерный ответ. При этом всем нужно понимать, что поражена всего лишь одна из целей на территории противника, а их очень много. Все они, так или иначе, но будут поражены.

"И все цели плановые уничтожаются систематически. Но я бы не хотел привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, выжидаются и в случае наибольшего скопления сил противника наносится поражение", — высказался командир подразделения разведки ВСУ.

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