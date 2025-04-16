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Россиян ждут большие потери: в разведке заинтриговали заявлением

Удар по Курщине был одной из плановых целей, дальше будет больше

сегодня, 11:06
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Кравцев Сергей

Бойцы украинской разведки готовят плановые удары по силам врага на территории РФ, которые будут наносить большие потери россиянам. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский.

Россиян ждут большие потери: в разведке заинтриговали заявлением

Удары по России. Фото из открытых источников

Разведчик подтвердил, что удар Сил обороны Украины по Курщине, который состоялся после ракетной атаки по Сумах, — это четко спланированная атака в место, где было зафиксировано наибольшее скопление сил врага. 

"Да, действительно, было нанесено поражение, которое сейчас нанесло российской армии на этой территории большие потери. И я знаю, что сейчас мы еще готовим плановые удары аналогичные, о которых вы услышите в ближайшее время", — сказал Ярославский.

Военный уточнил, что удар по Курщине – это планомерный ответ. При этом всем нужно понимать, что поражена всего лишь одна из целей на территории противника, а их очень много. Все они, так или иначе, но будут поражены.

"И все цели плановые уничтожаются систематически. Но я бы не хотел привязывать это как-то к удару по Сумщине российскими вражескими ракетами, как какая-то месть. Это стратегические задачи, которые постоянно мониторятся, выжидаются и в случае наибольшего скопления сил противника наносится поражение", — высказался командир подразделения разведки ВСУ.

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