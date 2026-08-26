Россия жестко ударила по областному центру: погибла мама и ребенок, «прилетело» прямо в дом

Российские войска под утро 26 августа атаковали жилой район Чернигова беспилотником. В результате удара практически полностью уничтожен частный дом, в котором находились женщина и двое ее детей. Два человека погибли, еще одного ребенка госпитализировали. Как сообщили в Черниговском городском совете, после попадания вспыхнул сильный пожар. На момент российской атаки внутри дома находились 39-летняя женщина и две дочери — 4 и 14 лет.

Фото: из открытых источников

14-летнюю девушку удалось спасти. С полученными травмами ее доставили в больницу. Во время поисково-спасательных работ на месте разрушенного дома были обнаружены тела ее матери и младшей сестры.

В Национальной полиции уточнили, что удар по жилому району российские войска нанесли около пяти часов утра. Для атаки противник использовал беспилотник.

"Из-за вражеской атаки возникло возгорание частного дома, где находились женщина с двумя дочерьми: 4 и 14 лет. К сожалению, 39-летняя женщина и 4-летняя девочка погибли. Старшего ребенка с травмами доставили в больницу", — сообщили правоохранители.

Огонь фактически уничтожил жилой дом. В результате атаки также повреждены и охвачены огнем хозяйственные помещения. Кроме того, пожар возник в магазине, расположенном неподалеку.

На месте русского удара продолжают работать полицейские, спасатели и другие профильные службы. Они документируют последствия атаки и собирают доказательства очередного удара по гражданской застройке РФ.

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