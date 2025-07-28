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Кравцев Сергей
Россия ждет реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле. Такое заявление во время общения с представителями российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.
Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников
Также главный рупор Кремля заявил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров.
Читайте также на портале "Комментарии" — глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров настаивает, что "Украину не втягивали в НАТО" и это ключевое требование Москвы по безопасности.
В то же время, министр из Кремля отметил, что Россия якобы впервые в истории ведет военные действия против Запада без союзников. Лавров напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас ее поддержки нет, поэтому "нужно полагаться только на себя, не допускать никаких слабостей". Главной целью он назвал победу над врагом.
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