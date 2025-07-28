Россия ждет реакции Украины: какое предложение озвучил Песков

Россия ждет реакции Украины на предложение о создании рабочих групп, озвученное на последних переговорах в Стамбуле. Такое заявление во время общения с представителями российских пропагандистских СМИ сделал пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

Также главный рупор Кремля заявил, что Россия признательна Анкаре и руководству Турции за усилия в поиске путей урегулирования на Украине и создание условий для переговоров.

"Турция как место переговоров по Украине нравится всем сторонам переговорного процесса", – заявил Дмитрий Песков.

Читайте также на портале "Комментарии" — глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров настаивает, что "Украину не втягивали в НАТО" и это ключевое требование Москвы по безопасности.

"Задачи будут выполнены. Мы настаиваем на нашем законном праве — обеспечить безопасность. Никакого втягивания Украины в НАТО и вообще никакого расширения Альянса. Оно уже расширилось вопреки всем обещаниям и соглашениям и подошло к нашим границам", — заявил Лавров во время форума "Теория смыслов".

В то же время, министр из Кремля отметил, что Россия якобы впервые в истории ведет военные действия против Запада без союзников. Лавров напомнил, что в Первую и Вторую мировые войны у России были союзники, а сейчас ее поддержки нет, поэтому "нужно полагаться только на себя, не допускать никаких слабостей". Главной целью он назвал победу над врагом.

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