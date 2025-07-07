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Недилько Ксения
Министерство обороны РФ сообщило, что группировка войск "Центр" ВС РФ продолжает теснить ВСУ на Покровском направлении, а подразделениями 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии якобы был оккупирован населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.
Россия заявила про оккупацию на Днепропетровщине и о взятии ВСУ в «охват»
"Расчёты разведывательных БПЛА соединения выявили огневые позиции, а также места скопления живой силы ВСУ в блиндажах и лесополосах.
Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии и ударных дронов", – заявили в МО РФ.
Тем временем оккупационный "военный эксперт" Андрей Марочко сообщил прокремлевскому агентству ТАСС, что российские бойцы оккупацией Дачного Днепропетровской области якобы берут в охват группировку Вооруженных сил Украины, засевшую северо-восточнее от населенного пункта, в соседней Донецкой области.
Марочко отметил, что у Дачного находятся стратегические высоты, на которых ВСУ "серьезно закрепились" и "ожесточенно сопротивляются".
Военный эксперт добавил, что оккупанты продвигаются от Дачного в сторону Новопавловки. Продвижение армии РФ на этом участке фронта "усугубит ситуацию для украинских военных, которые засели в данном районе на западных административных границах Донецкой области", уточнил Марочко.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное на Днепропетровщине, опровергнув очередную дезинформацию россиян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.