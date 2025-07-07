Министерство обороны РФ сообщило, что группировка войск "Центр" ВС РФ продолжает теснить ВСУ на Покровском направлении, а подразделениями 114-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии якобы был оккупирован населенный пункт Дачное в Днепропетровской области.

Россия заявила про оккупацию на Днепропетровщине и о взятии ВСУ в «охват»

"Расчёты разведывательных БПЛА соединения выявили огневые позиции, а также места скопления живой силы ВСУ в блиндажах и лесополосах. Для уничтожения вскрытых позиций были задействованы расчеты артиллерии и ударных дронов", – заявили в МО РФ.

Тем временем оккупационный "военный эксперт" Андрей Марочко сообщил прокремлевскому агентству ТАСС, что российские бойцы оккупацией Дачного Днепропетровской области якобы берут в охват группировку Вооруженных сил Украины, засевшую северо-восточнее от населенного пункта, в соседней Донецкой области.

"Касаемо освобождения (оккупации – ред.) Дачного: с продвижением в данном населенном пункте наши войска, по сути, охватывают украинскую группировку, которая засела северо-восточнее от данного населенного пункта на территории Донецкой Народной Республики (Донецкой области – ред.)", — сказал он.

Марочко отметил, что у Дачного находятся стратегические высоты, на которых ВСУ "серьезно закрепились" и "ожесточенно сопротивляются".

"Мы поддавливаем, конечно, с направления Орехово — в южном направлении, — но здесь противник ожесточенно сопротивляется. Для того чтобы обезопасить наши войска и уменьшить потери — мы попросту не пошли в лобовые атаки, а начали обход этой группировки", — сообщил он.

Военный эксперт добавил, что оккупанты продвигаются от Дачного в сторону Новопавловки. Продвижение армии РФ на этом участке фронта "усугубит ситуацию для украинских военных, которые засели в данном районе на западных административных границах Донецкой области", уточнил Марочко.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное на Днепропетровщине, опровергнув очередную дезинформацию россиян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.