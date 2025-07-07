Опровергли фейк РФ об "оккупации": где морпехи подняли флаг

Украинские морские пехотинцы из 37-й отдельной бригады подтвердили контроль над селом Дачное на Днепропетровщине, опровергнув очередную дезинформацию россиян. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС ВСУ.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, 6 июля бойцы 2-го батальона морской пехоты обнародовали видео из населенного пункта, где четко видно флаг их бригады, поднятый над Дачным.

Таким образом они опровергли заявления российских пропагандистов о якобы взятии этого села под контроль оккупационных войск.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на разного рода заявления в некоторых СМИ и пабликах в Днепропетровской области нет боев Сил обороны Украины против российских оккупантов. В то же время боевые столкновения происходят очень близко к админграницы области. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов.

"В Днепропетровской области еще боев с врагом не происходит. Бои происходят в Донецкой области, очень близко к Днепропетровской области", — заявил Трегубов.

В то же время он добавил, что сейчас по этому поводу есть много вопросов. Кроме того, отметил, что РФ очень хочет преувеличить ситуацию в украинском информационном поле. По словам представителя ОСГВ "Хортица", россияне в первую очередь пытаются прорваться на Покровском направлении.

Также враг давит в направлении административных границ Днепропетровской области. Трегубов акцентировал, что продолжается активное наступление на Лиманском направлении, увеличено давление РФ на Купянском, и в Харьковской области в районе города Волчанск. Кроме того, продолжаются атаки на Краматорском, Северском направлениях, и продолжаются бои в Торецке.



