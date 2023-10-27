Россия заявила об атаке на атомный объект

Российская государственная компания "Росэнергоатом" утверждает, что накануне вечером "вражеские беспилотники" попытались атаковать Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщают "Комментарии".

Курская АЭС

По словам россиян, к АЭС направлялись три БПЛА, но они были сбиты. На работу АЭС это не повлияло, радиационный фон вокруг нее в норме. По неподтвержденным данным российских телеграмм-каналов, один дрон был сбит над КПП административного корпуса АЭС, второй посажен силами ПВО на территории станции, в кинологическом городке, а третий – взорвался рядом с хранилищем ядерных отходов, из-за чего был поврежден фасад помещения.

Напомним, что накануне российские дроны атаковали территорию Хмельницкой АЭС, они были сбиты ПВО, но их обломками повреждены административно-бытовой и лабораторно-бытовой корпуса станции. Но на ее работе это не отразилось, радиационный фон в норме.

Курская атомная электростанция – действующая АЭС, расположенная в городе Курчатов, Курской области, Россия. На берегу реки Сейм в 40 км от Курска. Станция состоит из четырех энергоблоков общей мощностью 4 ГВт. Курская АЭС стала второй станцией с реакторами типа РБМК-1000 после Ленинградской АЭС, запущенной в 1973 году, и имеет аналогичный план с Чернобыльской АЭС.

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