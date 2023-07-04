Россия заявила, что "не видит оснований", чтобы принять предложение от ЕС

МИД России отреагировало на предложение представителей ЕС, которые предложили подключить один из российских банков к международной платежной системе SWIFT, в обмен на продление зернового соглашения. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Спикер МИД России Мария Захарова. Фото из открытых источников

Представительница Министерства иностранных дел Мария Захарова прокомментировала предложенный Евросоюзом вариант создать для российского "Россельхозбанка" дочернюю компанию, которая была бы подключена к системе SWIFT и таким образом Россия могла проводить определенные финансовые операции. Однако Захарова назвала такое предложение "нежизнеспособным".

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Также Россия отклонила предложение ООН, предложившее альтернативу возобновлению платежной системы SWIFT. В ООН рассматривали возможность создать специальный канал между JP Morgan и российским банком.

Таким образом Россия "не видит оснований", чтобы принять предложенные условия у ид представителей ООН и ЕС по продлению Черноморской зерновой инициативы, которая истекает 17 июля. Власти РФ требуют исключительно подключения к системе SWIFT Российского государственного банка "Россельхозбанк".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ЕС хочет снять часть санкций с России и подсоединить российский "Россельхозбанк" к системе Swift и таким образом продлить зерновое соглашение.

Также "Комментарии" писали о посоле МИД Ольге Трофимцевой, которая отреагировала на возможные снятия санкций с России в обмен на зерновое соглашение. По ее словам, шантажист, то есть Российская Федерация, не остановится на этом шантаже, а будет выставлять все новые условия по продлению Черноморского зернового соглашения.