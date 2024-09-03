Россия завершила испытания нового типа оружия: о чем идет речь

Российская Федерация налаживает производство и использование новых планирующих бомб с повышенной точностью и дальностью ударов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

ФАБ. Фото: из открытых источников

По информации российских военных блогеров, армия РФ завершила испытания планирующих бомб ФАБ-3000 M54 с унифицированными модулями планирования и коррекции (УМПК), а также планирующих бомб ФАБ-500 M62 с УМПК повышенной дальности.

Вскоре российские бомбардировочные авиационные полки начнут принимать эти бомбы на вооружение.

ФАБ-3000 — разработанная во времена СССР 3000-килограммовая авиабомба общего назначения с фугасной боеголовкой.

Бомба способна пробить бетонные сооружения, укрытия, укрепления, плотины и промышленные сооружения благодаря литому корпусу весом 1600 кг и взрывному заряду весом 1400 кг.

Была разработана для бомбардировщиков Ту-4, Ту-16 или Ту-22 (в базовой версии и Ту-22М3). Ту-22М3 может брать на борт до двух авиабомб.

На вооружение ВВС СССР принята в 1946 году.

В России заявили, что с февраля 2024 года производство этих бомб возобновили и что оно является массовым.

ФАБ-3000-М54 (управляемая планирующая авиабомба длиной — 3,3 м; диаметром (по стабилизатору) — 1 м; общим весом — 3067 кг, из которых около 1200 кг взрывчатого вещества).

Стоит напомнить, в июне 2024 года россияне распространили видео первого использования ФАБ-3000 М-54 против ВСУ в Харьковской области.

Захватчики чаще всего для ударов по Украине используют бомбы ФАБ-250 и ФАБ-500. Однако еще весной 2022 года агрессор использовал ФАБ-3000 для ударов по Мариуполю.

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