Россия захватила большой город в Донецкой области: что известно о ходе боев

Российские войска достигли продвижения на Кураховском направлении и полностью оккупировали город Украинск в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил аналитический проект DeepState в своем канале в Telegram.

Российские войска оккупировали город Украинск (фото из открытых источников)

По их данным, враг не только захватил Украинск, но и продвинулся в районе населенного пункта Пречистовка. По состоянию на начало 2022 года население города Украинка составило 10 655 человек.

Кроме того, русские войска продвинулись вблизи поселков Невельское и Пречистовка, а также в направлении города Селидово Донецкой области. Оккупанты также преуспели в районе села Желанне Первое в Донецкой области и в Луганской области вблизи села Невское.

Несмотря на это, по данным аналитиков DeepState, Силы обороны Украины сумели освободить территорию завода в Волчанске (Харьковская область) от российских войск.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, когда россияне пойдут на Покровск . Российские кафиры прекратили активные боевые действия на отдельных участках Покровского направления и переместили свое внимание на южный фланг, где может сложиться угрожающая ситуация, заявил в эфире 24 канала военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, враг определил ключевой город, оборону которого пытается прорвать. Несмотря на то, что Покровск остается основной целью противника, по данным британской разведки, россияне замедлили свое продвижение в этом направлении. Жданов также отметил, что Генштаб Украины "перекроил" Покровское и Кураховское направления, объединив южный фланг Покровского с Кураховским.

Военный эксперт подчеркнул, что на северных и центральных участках Покровского направления украинские силы помогают географические особенности местности. В частности, населенные пункты, например Воздвиженка и Новогродовка, расположены на господствующих высотах, что создает благоприятные условия для обороны.

