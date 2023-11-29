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Россия взялась за старое: снова ворует украинское зерно

Российские захватчики проводят традиционную для себя политику разграбления

сегодня, 18:28
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российские оккупанты снова вывозят через крымские порты зерно, похищенное на территориях временно оккупированных регионов юга Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

Россия взялась за старое: снова ворует украинское зерно

Оккупанты снова вывозят украинское зерно. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления подчеркнули, что на захваченных территориях Украины россияне осуществляют типичную для себя политику, занимаясь, в частности, грабежами и зарабатыванием денег на войне.


Как отметили в Центре, в портах Крыма зафиксирован незаконный вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана.

Отмечается, что в интересах оккупантов перевозкой украденного у украинских аграриев зерна занимаются сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".

По информации Центра национального сопротивления, оккупанты забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, которая существенно ниже рыночной, после чего перепродают уже по рыночной цене. Полученные сверхдоходы россияне кладут себе в карманы. При этом захватчики запрещают фермерам продавать собственное зерно без их разрешения.

В 2022 году в адрес оккупантов неоднократно звучали обвинения в незаконном завладении зерном на оккупированных территориях правобережья Херсонской области.

В Центре призвали жителей оккупированных территорий отслеживать движение транспорта с украинским зерном и сообщать об этом украинскому подполью.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют местных детей прославлять войну. В начальных классах школ проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку “учителя” писать письма оккупантам.



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Источник: https://sprotyv.mod.gov.ua/rosiyany-prodovzhuyut-vyvozyty-ukrayinske-zerno-z-tot/
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