Россия взялась за старое: снова ворует украинское зерно

Российские оккупанты снова вывозят через крымские порты зерно, похищенное на территориях временно оккупированных регионов юга Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет портал "Комментарии".

Оккупанты снова вывозят украинское зерно. Фото из открытых источников

В Центре сопротивления подчеркнули, что на захваченных территориях Украины россияне осуществляют типичную для себя политику, занимаясь, в частности, грабежами и зарабатыванием денег на войне.

Как отметили в Центре, в портах Крыма зафиксирован незаконный вывоз зерна с юга Украины в порты Сирии и Ирана.

Отмечается, что в интересах оккупантов перевозкой украденного у украинских аграриев зерна занимаются сухогрузы "Зафар" и "Матрос Кошка".

По информации Центра национального сопротивления, оккупанты забирают зерно у местных фермеров по фиксированной цене, которая существенно ниже рыночной, после чего перепродают уже по рыночной цене. Полученные сверхдоходы россияне кладут себе в карманы. При этом захватчики запрещают фермерам продавать собственное зерно без их разрешения.

В 2022 году в адрес оккупантов неоднократно звучали обвинения в незаконном завладении зерном на оккупированных территориях правобережья Херсонской области.

В Центре призвали жителей оккупированных территорий отслеживать движение транспорта с украинским зерном и сообщать об этом украинскому подполью.

Ранее портал "Комментарии" писал, что на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики заставляют местных детей прославлять войну. В начальных классах школ проводится акция "письмо солдату". В ее рамках пропагандисты цинично заставляют украинских детей под диктовку “учителя” писать письма оккупантам.

