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Россия вздрогнулась от взрывов: куда мощно ударили дроны

Дроны ударили по НПЗ в Кстово. Несколько областей России содрогнулись от взрывов.

13 июля 2025, 10:05
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Slava Kot

В ночь на 13 июля несколько российских регионов подверглись массированной атаке беспилотников. Самый мощный удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кстово Нижегородской области. По предварительным сообщениям, в результате атаки произошел продолжавшийся до утра масштабный пожар, а некоторые районы остались без электроснабжения.

Россия вздрогнулась от взрывов: куда мощно ударили дроны

Удар по НПЗ Кстово в России. Фото из открытых источников

Россияне в соцсетях обнародовали фото и видео последствий атаки дронов по НПЗ в Кстово. На них видны столбы черного дыма над промышленной зоной. Взрывы слышали не только в Кстово, но и в соседних населенных пунктах, в частности, Володарске, Дзержинске и Решетисе.

Нефтеперерабатывающий завод, по которому нанесен удар, принадлежит компании "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез". Это одно из самых крупных предприятий бензинового профиля в России. Завод производит широкий спектр нефтепродуктов, включая автомобильное, авиационное, дизельное топливо и битум.

Пока масштабы разрушений и последствия для инфраструктуры не разглашаются, однако российские СМИ сообщают о значительном пожаре, который не могли ликвидировать несколько часов. Кроме Нижегородской области, режим опасности из-за атак дронов был объявлен в Воронежской, Курской и Татарстанской областях России. 

Минобороны РФ утверждает, что ночью было перехвачено 36 дронов, в том числе 26 – над Белгородской областью, 4 – над Воронежской и по 3 над Липецкой и Нижегородской областями. По данным Москвы, эти дроны были якобы "самолетного типа" и прибыли из Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 7 июля "обломки беспилотника" упали на Ильский НПЗ в Краснодарском крае. Таким образом, Украина впервые за 4 месяца совершила атаку по НПЗ в РФ.

Также "Комментарии" писали, что Эстония грозится заблокировать 18 пакет санкций ЕС против России из-за нефти РФ.



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