Россия вызвала Чехию в Совбез ООН из-за войны в Украине: в Праге резко отреагировали

Представитель России в ООН Дмитрий Полянский обратился в Совбез ООН с призывом провести экстренную встречу. Российский дипломат обвинил Украину в убийстве гражданских на территории РФ оружием, якобы из Чехии. В Чехии резко ответили на такие сообщения.



Глава МИД Чехии Ян Липовский. Фото из открытых источников

Дмитрий Полянский заявил, что граждане России якобы были убиты чешским вооружением.

"Мы также настаиваем на присутствии постоянного представителя Чехии в ООН, чтобы объяснить почему боеприпасы этой страны используются для убийства мирных жителей Белгорода", — написал Полянский в сети Х

Министр иностранных дел Чехии отреагировал на слова российского представителя и назвал их "ложью" и "пропагандой агрессора".

"Мы отказываемся, чтобы нас куда-нибудь вызвала Россия. Чехия не будет служить отравленной ложью пропаганде агрессора. Когда Россия захочет обсудить вывод своих оккупационных войск на Совбезе, мы с радостью придем", — сообщил Ян Липавский в сети Х.

Украина официально не комментировала ситуацию по поводу инцидентов в Белгородской области. В России же заявили, что это была атака со стороны Украины, во время которой сработали средства российской системы ПВО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Чехии объяснил, почему Европа не должна подпустить Россию к своим границам.

Также "Комментарии" писали, что Россия пригрозила Южной Корее местью. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что азиатская страна не должна удивляется, если Россия отомстит. Причиной подобных заявлений из Кремля стали новые санкции против России со стороны Южной Кореи.