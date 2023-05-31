Россия все больше проигрывает инициативу в войне: в британской разведке указали важный нюанс

В последние недели российская армия уступила инициативу в войне и вынуждена реагировать на действия, которые навязывают ВСУ. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Минобороны Великобритании.

Российские войска. Фото: из открытых источников

"С начала мая 2023 года Россия все больше уступает инициативу в конфликте и реагирует на действия Украины, а не активно продвигается к собственным военным целям", – заявили британские разведчики.

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В Лондоне подчеркивают, что в течение мая 2023 года страна-агрессор осуществила 20 ночных односторонних атак дронами и крылатыми ракетами в глубине территории Украины. Однако РФ не имела значительных успехов в достижении своих вероятных целей: нейтрализации усовершенствованной украинской противовоздушной обороны и уничтожения украинских сил противовоздушной обороны.

На местах РФ передислоцировала свои войска для реагирования на партизанские атаки на западе России.

"В оперативном плане российское командование, вероятно, пытается создать резервные силы и расположить их там, где, по их мнению, состоится украинская контратака. Однако это, вероятно, было подорвано тем, что незадействованные силы взамен были направлены на заполнение пробелов на линии фронта вокруг Бахмута", – говорится в отчете британских аналитиков.

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