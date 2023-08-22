Россия впервые вывела на боевое дежурство новый ракетоноситель: в чем опасность

Утром 22 августа российские захватчики вывели в Черное море новый корабль "Циклон", который недавно был принят в состав Черноморского флота РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказала спикер Сил обороны юга Украины Наталия Гуменюк.

Корабль "Циклон". Фото из открытых источников

Спикер отметила, всего россияне вывели в море сразу три корабля-носителя ракет "Калибр" суммарным залпом до 20 ракет этого типа. Среди них новейший корабль "Циклон".

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В то же время российские оккупанты проводили "разведку боем" нашей ПВО, используя единичные ударные беспилотники.

"Это означает, что рашисты готовы к выполнению новых ракетных ударов по территории Украины", — подчеркнула спикер.

Напомним, 12 июля пропагандистские СМИ начали писать о том, что в Керчи был построен корабль "Циклон", чтобы усилить Черноморский флот. "Циклон" — это малый ракетный корабль проекта "Каракурт", который объединяет серию многоцелевых малых ракетно-артиллерийских кораблей с управляемым ракетным вооружением ближней морской зоны. По другой классификации это малые корветы. Предполагалось, что они станут дополнением для ракетных кораблей проекта "Буян", предназначенных для мелководных морей и больших рек.

При этом пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечал, что корабль еще даже не прошел испытаний. А вся информация о "Циклоне", которую распространяют в РФ, — пропагандистская картинка.

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