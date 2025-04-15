Россия возвращается к проверенной тактике в войне: в США рассказали, о чем идет речь

Российские оккупационные войска, скорее всего, начали массово использовать бронетехнику на фронте после периода ограниченного применения. При этом ВСУ отбивают атаки и наносят значительные потери противнику. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики рассказали, что российское командование, похоже, вновь делает ставку на использование бронетехники на всей линии боевого соприкосновения после того, как в конце 2024 года и в начале текущего года "в основном перевели бронетехнику на роль огневой поддержки и полагались на пехоту для наступления".

В ISW привели рассказ спикера Луганской группировки войск ВСУ подполковника Дмитрия Запорожца от 13 апреля о том, что Силы обороны отбили российский усиленный механизированный штурм численностью в роту в районе н.п. Ступочки (к югу от Часового Яра) и Клещиевки (к юго-востоку от Часового Яра).

Он рассказал, что 12 апреля для атаки противник применил 13 единиц бронетехники, несколько гражданских автомобилей и неопределенное количество мотоциклов.

Вчера украинская бригада, которая действовала на Новопавловском направлении, обнародовала кадры, на которых видно, как росармия проводит усиленный механизированный штурм с использованием более 20 единиц бронетехники, в том числе более 10 БМП и несколько танков.

Ранее аналитики Института изучения войны придерживались мнения, что российская оборонно-промышленная база не может производить новую бронированную технику и артиллерийские системы со скоростью, которая может компенсировать текущие темпы потерь в средне- и долгосрочной перспективе.

В ISW считают, что войска страны-агрессора, вероятно, используют эти альтернативные гражданские транспортные средства в штурмовых операциях для усиления механизированных штурмов на фоне опасений относительно сокращения поставок бронетехники советских времен.

"Недавняя интенсификация российской бронетехники свидетельствует о том, что российское военное командование, возможно, все меньше беспокоится о сокращении запасов бронетехники или, по крайней мере, может согласиться на дополнительные потери бронетехники, если российские силы смогут получить дополнительные преимущества до возможного будущего прекращения огня", — пишут в Институте.

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