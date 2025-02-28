Россия воюет с Украиной средним пальцем Ильи Муромца, который украли в Лавре: шокирующие подробности

Для так называемого "благословения" оккупантов и убийц РПЦ использует средний палец руки легендарного богатыря и православного святого Ильи Муромца (святого Илии). Этот фрагмент мощей святого может быть подделкой, но есть вероятность, что он действительно настоящий — а значит, был украден из Киево-Печерской Лавры. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на ТСН.

Средний палец Ильи Муромца - секретное оружие россиян. Фото: ТСН.ua

Священники Русской православной церкви утверждают, что для "благословения" солдат оккупационной армии используют палец святого Ильи Муромца, мощи которого уже более 800 лет хранятся в Киево-Печерской лавре. Официально их никуда не передавали. Поэтому можно предположить, что свои обряды деятели РПЦ проводят украденным пальцем, да еще и средним — именно тем, которым демонстрируют известный неприличный жест. Либо же это подделка — а такие "фокусы" для церковной индустрии — не новость.

Недавно российское министерство обороны сообщило, что попы РПЦ привезли на Донбасс частичку мощей святого Ильи Муромца и убеждают захватчиков, что это поможет им сражаться на войне, которую они ведут против защитников Киева. Митрополит УПЦ Павел, который был наместником Киево-Печерской Лавры с 1994 года, а сейчас сидит под домашним арестом, отрицает, что у россиян может быть аутентичный фрагмент мощей. В телефонном разговоре с журналистом ТСН Павел заверил, что "это все ложь".

“Мы ничего не давали, не раздавали. Поэтому это все ложь, что мы (мощи) Нестора-летописца, Ильи Муромца кому-то дали, это все — не о чем говорить”, — говорит митрополит Павел.

В то же время наместник Киево-Печерской лавры епископ Авраамий, еще несколько лет назад перешедший в Православную церковь Украины, утверждает, что палец Ильи Муромца у россиян может быть настоящим. По его словам, когда в святыне хозяйничал Московский патриархат, здесь было принято дарить гостям из России части святых мощей. Среди них — мощи преподобного Илии.

Авраамий говорит, что капелланы просили его совершить молебен у мощей святого Ильи Муромца, ведь легендарный богатырь и сам защищал нашу землю нашу, златоверхий Киев, от чужеземной орды. Но священники ПЦУ даже не могут проверить, есть ли он еще там, в пещерах, поскольку там по-прежнему хозяйствует УПЦ.

В общем, палец Ильи Муромца — это, конечно, не глиняный пулемет Будды , как у Виктора Пелевина, но тоже сильная штука.

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При этом уточнение, когда именно это может произойти, Буданов назвал "интересным вопросом".