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Россия вновь подняла в небо бомбардировщики: будут ли пуски ракет

С российского аэродрома "Оленья" взлетели 6 бомбардировщиков

сегодня, 06:58
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Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", утром 15 ноября Воздушные силы сообщили об активности 6-ти российских бортов Ту-95МС, которые осуществляют полет в юго-восточном направлении с аэродрома "Оленья".

Россия вновь подняла в небо бомбардировщики: будут ли пуски ракет

Ракетный удар. Фото: из открытых источников

По данным украинских военных, отмечается активность 6-ти бортов Ту-95МС с аэродрома "Оленья", осуществляющих полет в юго-восточном направлении.

В Воздушных силах добавили, что в случае ракетной угрозы сообщат дополнительно.

"Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", – говорится в сообщении ВС.

Читайте также на портале "Комментарии" — россияне фактически круглосуточно атакуют Украину беспилотниками. Прошли только сутки, как враг снова поднял в небо бомбардировщики, проведя ракетную атаку на Украину. Между тем атака российских войск 13 ноября не была массированной, говорят в СНБО, и предупреждают, что массированный удар еще впереди и у россиян якобы уже все готово для его проведения. Почему враг хоть и поднимает в небо авиацию, однако воздерживается от массированного удара? Почему разгоняется истерия вокруг ожидаемой атаки? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



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