logo

BTC/USD

96647.82

ETH/USD

3682.72

LTC/USD

119.72

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия вновь достала дронами Тернополь: что известно о погибших и раненых
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия вновь достала дронами Тернополь: что известно о погибших и раненых

После атаки России на Тернополь дронами, в доме возник пожар, минимум один человек погиб

сегодня, 06:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска в ночь на 2 декабря ударили дронами по Тернополю. В результате атаки в жилом доме произошел пожар, погиб минимум один человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram мэра города Сергея Надала и посте в Facebook главы Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды.

Россия вновь достала дронами Тернополь: что известно о погибших и раненых

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников в Тернополе был слышен звук взрыва.

Городской голова Тернополя Сергей Надал в телеграмм-канале призвал оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу в Тернопольской области объявили 2 декабря в 00:05.

Позже Надал сообщил, что враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы.

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода отметил, что в результате вражеской атаки россиян на Тернополь есть тяжелораненые, один человек погиб.

Также Негода добавил, что на месте работают соответствующие службы: тушат пожар и проводят эвакуацию.

"После попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже и частично третий и четвертый этажи. На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы. Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", – говорилось в сообщении главы Тернопольщины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 ноября российские дроны атаковали Тернополь. В результате удара многие районы города остались без электроснабжения. Власти пытаются справиться с последствиями, но ситуация остается очень сложной.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости