Россия вновь достала дронами Тернополь: что известно о погибших и раненых

Российские оккупационные войска в ночь на 2 декабря ударили дронами по Тернополю. В результате атаки в жилом доме произошел пожар, погиб минимум один человек. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram мэра города Сергея Надала и посте в Facebook главы Тернопольской ОГА Вячеслава Негоды.

Дроны-камикадзе "Shahed". Фото: из открытых источников

Во время объявленной воздушной тревоги из-за атаки российских беспилотников в Тернополе был слышен звук взрыва.

Городской голова Тернополя Сергей Надал в телеграмм-канале призвал оставаться в укрытиях.

Воздушную тревогу в Тернопольской области объявили 2 декабря в 00:05.

Позже Надал сообщил, что враг снова атаковал Тернополь дронами. Есть возгорание в жилом доме. На месте работают соответствующие службы.

Глава Тернопольской ОВА Вячеслав Негода отметил, что в результате вражеской атаки россиян на Тернополь есть тяжелораненые, один человек погиб.

Также Негода добавил, что на месте работают соответствующие службы: тушат пожар и проводят эвакуацию.

"После попадания вражеского БпЛА в многоквартирный дом пожар охватил квартиры на верхнем 5 этаже и частично третий и четвертый этажи. На эту минуту до сих пор работают спасательные и специальные службы. Есть погибшие и тяжелораненые. Врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Готовим место для временного пребывания тернополян, квартиры которых пострадали", – говорилось в сообщении главы Тернопольщины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 26 ноября российские дроны атаковали Тернополь. В результате удара многие районы города остались без электроснабжения. Власти пытаются справиться с последствиями, но ситуация остается очень сложной.



