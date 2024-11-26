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Мэр Тернополя об атаке дронов: ситуация самая плохая за все время войны

Атака дронов на Тернополь: город без света, транспорт и школы работают

сегодня, 10:54
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Черновалова Кристина

В ночь на 26 ноября российские дроны атаковали Тернополь. В результате удара многие районы города остались без электроснабжения. Власти пытаются справиться с последствиями, но ситуация остается очень сложной.

Мэр Тернополя об атаке дронов: ситуация самая плохая за все время войны

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Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что из-за проблем со светом в городе пока не работают троллейбусы. Чтобы люди могли добраться до работы и других мест, на маршруты выпустили больше автобусов. Несмотря на трудности, школы и детские сады работают в обычном режиме. Их снабжают электроэнергией с помощью генераторов.

"Когда возобновится электроснабжение, точно сказать пока нельзя. Все зависит от энергетиков и возможности получить дополнительную мощность", – отметил Надал.

Мэр также подчеркнул, что ситуация со светом в городе самая тяжелая с начала войны.

"Да, ситуация со светом хуже, чем была в предыдущие периоды, но я думаю, если будет идти работа, так как она продолжается сейчас, то сможем это как можно скорее восстановить", – сообщил Надал.

Для оставшихся без тепла жителей в городе обустроили пункты обогрева. Там можно согреться, зарядить телефоны и получить необходимую помощь. Власти призывают людей осторожничать и держать связь с родными, ведь ситуация может усложниться.

Читайте на портале "Комментарии" — Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил о последствиях вчерашнего обстрела Харькова. Он отметил, что в больницах до сих пор находятся десять человек.

Напомним, что вчера в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом окупантов и призвали всех находиться в укрытиях. Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания.



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