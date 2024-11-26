Мэр Тернополя об атаке дронов: ситуация самая плохая за все время войны

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Черновалова Кристина
В ночь на 26 ноября российские дроны атаковали Тернополь. В результате удара многие районы города остались без электроснабжения. Власти пытаются справиться с последствиями, но ситуация остается очень сложной.
РФ атаковала Тернополь: как город восстанавливает жизнь после ночного удара
Мэр Тернополя Сергей Надал рассказал, что из-за проблем со светом в городе пока не работают троллейбусы. Чтобы люди могли добраться до работы и других мест, на маршруты выпустили больше автобусов. Несмотря на трудности, школы и детские сады работают в обычном режиме. Их снабжают электроэнергией с помощью генераторов.
Мэр также подчеркнул, что ситуация со светом в городе самая тяжелая с начала войны.
Для оставшихся без тепла жителей в городе обустроили пункты обогрева. Там можно согреться, зарядить телефоны и получить необходимую помощь. Власти призывают людей осторожничать и держать связь с родными, ведь ситуация может усложниться.
Читайте на портале "Комментарии" — Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона сообщил о последствиях вчерашнего обстрела Харькова. Он отметил, что в больницах до сих пор находятся десять человек.
Напомним, что вчера в 08:31 в Харькове раздался мощный взрыв. Мэр Харькова Игорь Терехов и начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердили, что город под обстрелом окупантов и призвали всех находиться в укрытиях. Удар пришелся по самому центру города. Экстренные службы выехали на место попадания.
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