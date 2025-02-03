Россия включит в свою конституцию еще две области Украины: что известно

Существование Украины не входит в планы РФ. Поэтому Россия не остановит полностью войну в Украине, даже если будут достигнуты договоренности о прекращении огня. Такое мнение выразил глава правления Украинского кризисного медиа-центра, посол Украины в США в 2015–2019 годах Валерий Чалый, передает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "ГОРДОН".

Путин может посягнуть и на Днепропетровскую область: отгрызть кусочек, записать ее в Конституцию РФ и потом требовать всю. Фото: из открытых источников

Экс-посол считает, что Россия не готова к компромиссам. Путинский режим поставил цель развала Украины, а теперь еще более откровенно показывает, что намерен полностью разрушить Украину и сделать так, чтобы ее не существовало.

"То есть это и форматирование мнения людей, но у них – то, что я понимаю – в их желаниях выйти на границы административные Донецкой области и попытаться плацдарм сделать в Харьковской и Днепропетровской, чтобы потом включить в конституцию России еще и Харьковскую и Днепропетровскую области. Кроме Запорожской, Херсонской, Крыма, Донецкой и Луганской", – сказал он.

По словам дипломата, РФ сейчас пытается реализовать эти намерения. Он подчеркнул, что если Россия и внесет любые украинские территории в свою конституцию, как уже делала, это не будет ничего означать ни для Украины, ни для многих других стран мира.

"Но кто знает, что это будет (означать) для Дональда Трампа?" – тревожится Чалый.

Портал "Комментарии" рассказывал, что россиянам удается удерживать маленький плацдарм в Харьковской области, и они не оставляют надежд его расширить. В Днепропетровскую область российской армии пока войти не удалось, но оккупанты в районе Покровска Донецкой области подошли уже на расстояние около 2 км к админгранице региона.

Российские оккупанты обстреливали регионы Днепропетровской области, граничащие с временно оккупированной Донецкой областью. Об этом 30 января сообщает портал "Комментарии". В результате атаки РФ вечером 29 января в Синельниковском районе уничтожен лицей. Спасатели устранили пожар, заявили в ГСЧС. Кроме лицея, из-за вражеских обстрелов повреждены дом культуры, религиозное учреждение, админздание, почта, магазин, предприятие и 22 частных дома. Задета линия электропередач По данным главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, люди не пострадали.

"Комментарии" писали, что российские оккупанты заявили о якобы захвате села Новоегоровка Луганской области. Это — фейк, населенный пункт до сих пор находится под контролем ВСУ, сообщает 29 января портал "Комментарии" со ссылкой на Третью штурмовую бригаду. В подразделении отреагировали, так как в "доказательство" оккупанты опубликовали видео, записанное якобы в зоне ответственности Третьей штурмовой бригады. По данным украинских военных, на видео о "взятии" Новоегоровки, снятом оккупантами — разбитый ими же населенный пункт Ковалевка.



