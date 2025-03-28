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Россия в разы увеличила количество штурмов: где ситуация обостряется

В ожидании вероятных переговоров о прекращении огня россияне активизировались на Запорожском направлении

сегодня, 10:36 comments1626
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Кравцев Сергей

Российские войска активизировали штурмовые действия на Запорожском направлении, усиливая давление на южные позиции Украины. Украинские защитники сигнализируют об обострении ситуации и увеличении количества атак на ключевых направлениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Россия в разы увеличила количество штурмов: где ситуация обостряется

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, Запорожская область является важным геополитическим регионом для России, что подтверждает ее активные действия на этом направлении. Владислав Волошин заявил, что российские захватчики пытаются укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.

"Россияне хотят получить как можно больше форы или как можно больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", — сообщил Волошин.

По его словам, ситуация на юге Украины, в частности в Запорожской области, становится все более накаленной из-за обострения боевых действий.

Российские войска, по словам Волошина, накопили силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

Эта тактика, которую Россия использует на других направлениях, дает определенный результат и в Запорожской области, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние несколько дней, начиная с весны, количество таких атак значительно возросло.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Донецкой области российские захватчики продвинулись возле села Катериновка и Пантелеймоновка. Как передает портал "Комментарии", это подтверждают аналитики мониторингового канала DeepState, изобразив графически на карте прорыв россиян.

Также издание "Комментарии" сообщало – российская армия планирует продлить свое наступательное продвижение в направлении Днепропетровской области, заявил командир дивизиона артиллерийской разведки отдельной артиллерийской бригады Национальной гвардии Украины Виталий Литвин.



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