Россия в разы увеличила количество штурмов: где ситуация обостряется

Российские войска активизировали штурмовые действия на Запорожском направлении, усиливая давление на южные позиции Украины. Украинские защитники сигнализируют об обострении ситуации и увеличении количества атак на ключевых направлениях. Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, Запорожская область является важным геополитическим регионом для России, что подтверждает ее активные действия на этом направлении. Владислав Волошин заявил, что российские захватчики пытаются укрепить свои позиции в регионе перед возможными переговорами о перемирии или прекращении огня.

"Россияне хотят получить как можно больше форы или как можно больше продвинуться дальше в Запорожской области. Если будут иметь возможность, даже выйти на админграницы", — сообщил Волошин.

По его словам, ситуация на юге Украины, в частности в Запорожской области, становится все более накаленной из-за обострения боевых действий.

Российские войска, по словам Волошина, накопили силы для проведения штурмовых действий малыми группами пехоты.

Эта тактика, которую Россия использует на других направлениях, дает определенный результат и в Запорожской области, в частности на Ореховском и Гуляйпольском направлениях. За последние несколько дней, начиная с весны, количество таких атак значительно возросло.

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