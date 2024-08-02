Россия уже считается с прибытием F-16 в Украину: как изменила свои решения

Пока факт передачи Украине американских истребителей F -16 является более имиджевым, об этом порталу "Комментарии" сказал руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович.

F-16

Впрочем, эксперт все же добавляет, что появление этих истребителей даже в небольшом количестве может оказать серьезное влияние на возможности Украины отражать ракетные атаки со стороны России.

"С другой стороны, безусловно, определенное количество F-16, заявленное даже в случае одноразового прибытия в Украину, вряд ли может стать гейм-ченжером этой войны, поскольку для этого нужно, чтобы таких самолетов было как минимум 150-200 штук. А появление нескольких десятков нам больше несет функцию обороны, чем функцию наступления. Понятно, что это на время развяжет нашей армии руки для решения тех или иных задач", — отметил Игорь Рейтерович.

При этом политолог отметил, что прибытие американских истребителей теперь заставляет террористическую Россию думать о решении целого ряда проблем, которые она получит. И эти проблемы для нее серьезны, ведь страна-агрессор не имеет опыта противодействия этим самолетам.

"Для российских военно-космических сил это создаст определенные проблемы, с которыми они вынуждены будут считаться. Поэтому не исключено, что отсутствие массированного именно ракетного обстрела последние недели, о котором так много кричали в том числе разные российские паблики, связано с тем, что россияне могут иметь понимание, что если эти самолеты уже в Украине, они могут использоваться для того, чтобы сбивать ракеты. Следовательно, эффект от этих обстрелов будет не такой, на который рассчитывала Российская Федерация", — отметил эксперт.

При этом эксперт отметил, что теперь нужно дождаться того, что в Украину, возможно, прибудет большее количество американских истребителей.

"Ну и ждем того, что эти самолеты не так переломят ситуацию, сколько смогут ее изменить на определенных участках в пользу Украины", – подытожил Рейтерович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, следует ли ожидать изменения ситуации на фронте с прибытием в Украину F -16.



