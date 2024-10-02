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Россия ужаснется от ударов вглубь своей территории в 2025 году: Умеров заинтриговал заявлением

Глава Минобороны заявил, что Украина нарастит производство дронов и дальнобойного оружия в 2025 году

сегодня, 12:00
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Кравцев Сергей

Несмотря на то, что Украина все еще очень сильно зависит от поставок оружия от западных партнеров. В частности, Киев продолжает настаивать, чтобы партнеры сняли запреты на удары западными ракетами по России, процесс производства оружия в самой Украине не стоит на месте. Именно поэтому Украина в следующем году планирует увеличить производство оружия. Речь идет о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах. Как передает портал "Комментарии", такое заявление на Международном форуме оборонных индустрий (DFNC2) сделал министр обороны Рустем Умеров.

Россия ужаснется от ударов вглубь своей территории в 2025 году: Умеров заинтриговал заявлением

Рустем Умеров. Фото: из открытых источников

"Мы уже инвестировали 4 миллиарда долларов в развитие украинской промышленности, а в следующем году планируем увеличить финансирование. Наш приоритет — разработка отечественных дронов и дальнобойного оружия, включая баллистические ракеты", — заявил Рустем Умеров.

По словам министра, Украина работает над привлечением иностранных партнеров к созданию совместных предприятий для развития оборонной индустрии. Важными элементами являются заключение многолетних контрактов на производство, поставки и обслуживание вооружения. Это позволит удовлетворять потребности украинских военных в долгосрочной перспективе.

Участие в форуме приняли более 280 компаний. Как отметили в Минобороны, были заключены новые соглашения, усиливающие оборонные возможности Украины.

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