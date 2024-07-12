Россия "узаконит" в оккупации пропаганду среди детей

Россияне особое внимание уделяют уничтожению самоидентичности местного населения на временно оккупированных территориях.

Россияне усиливают пропаганду в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, отрицая существование украинской нации, на левом берегу временно оккупированной Херсонщины захватчики подготовили так называемый законопроект о "патриотическом воспитании". "Документ" предусматривает обязательное участие школьников всех уровней в кремлевских движениях типа "Комсомола".

Таким образом, отмечает Центр сопротивления, враг планирует нарастить "промывание мозгов" украинских детей с целью подготовки их в качестве янычар к последующим захватническим войнам.

Отмечается, что авторы так называемого законопроекта не скрывают, что он будет построен на нацистских идеях преимущества русской нации и антизападной риторике. Авторы "документа" преследуют цель воспитывать у украинских детей ненависть к своей нации и ее партнерам. При этом особое внимание оккупанты планируют уделять милитаризации подростков.

По данным Центра сопротивления, за разработку так называемого законопроекта ответственна местная оккупационная администрация и молодежные организации из РФ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал , что на временно оккупированных территориях Украины Кремль дал указание продвигать по карьерной лестнице этнических россиян. Как сообщает Центр национального сопротивления, речь идет о руководителях департаментов в оккупационной администрации и руководителях школ, детсадов и других коммунальных учреждений. Причина в том, что враг не доверяет даже лояльным украинцам. Сейчас ФСБ проверяет количество родственников, которые есть у предателей в свободной Украине, степень их близости и поддерживают ли они связь.

