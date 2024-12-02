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Россия усиливает давление, а Украина на грани: Зеленский призывает НАТО к действиям

Президент Владимир Зеленский в своем интервью отметил, что ситуация на фронте существенно усложнилась.

сегодня, 14:19
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Черновалова Кристина

Украина вошла в критический момент своей борьбы с Россией. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем интервью для Kyodo News. Он отметил, что война перешла в "сложный период" и российская армия активно продвигается на востоке. В настоящее время Украина как никогда нуждается в поддержке партнеров и решительных действий от НАТО.

Россия усиливает давление, а Украина на грани: Зеленский призывает НАТО к действиям

Сложный период войны: Зеленский призвал НАТО и партнеров действовать

Восточный фронт сейчас является самой горячей точкой войны. Российские войска наращивают темпы, и это создает новые вызовы украинской армии. Зеленский подчеркнул, что даже с текущей международной поддержкой этого недостаточно для сдерживания агрессора.

Особый акцент Зеленский сделал на необходимости немедленного приглашения Украины в НАТО. Он отметил, что членство в Альянсе не только усилит безопасность Украины, но и поможет вернуть оккупированные территории. По мнению главы государства, это станет сильным сигналом мира о солидарности с Украиной.

"У нашей армии для этого не хватает сил. Это правда. Мы должны найти дипломатические решения", – добавил Зеленский.

Читайте на портале "Комментарии" — На сегодняшний день у украинской армии нет сил , чтобы самостоятельно вернуть все оккупированные территории. Именно поэтому Киев будет искать дипломатические пути достижения мира. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Kyodo News сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее "Комментарии" писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обученные россиянами на войне северокорейские солдаты могут представлять опасность в Азии, если вернутся обратно в КНДР.



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