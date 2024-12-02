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Зеленский сделал тревожное заявление о войсках КНДР на войне

Россия пытается заменить часть своих сил войсками из Северной Кореи.

сегодня, 09:08
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обученные россиянами на войне в Украине северокорейские солдаты могут представлять опасность в Азии, если вернутся обратно в КНДР.

Зеленский сделал тревожное заявление о войсках КНДР на войне

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в интервью Kyodo News заявил, что находящиеся на западе России войска КНДР, ведущие войну против украинских сил в Курской области, будут использованы армией РФ, как "пушечное мясо". По его словам, россияне используют северокорейских военных на передовой, чтобы снизить собственные потери.

Однако Зеленский отмечает, что сотрудничество КНДР и РФ может представлять большую опасность для азиатского региона в долгосрочной перспективе.

"Северокорейские солдаты будут обучены российскими военными в реальных условиях войны, поскольку они стремятся получить знания о современной войне, например, как использовать беспилотники и другие новейшие технологии", – указывает Зеленский.

По его словам, такое "ноу-хау" будет иметь "огромное влияние на Азию и другие страны".

Зеленский не сообщил количество убитых или раненых военных КНДР, однако отметил, что у Украины есть доказательства о 12 тыс. северокорейских военных в Курской области

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что разведка Южной Кореи назвала основное применение войск КНДР против Украины. Министр обороны Ким Йон Хен считает, что Россия использует северокорейских военных на войне против Украины как "пушечное мясо".

Также "Комментарии" писали о реакции Китая на связи России и КНДР и их влиянии на войну в Украине. Представитель МИД КНР заявила, что Пекин не собирается комментировать сотрудничество обеих стран в военной сфере.



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Источник: https://english.kyodonews.net/news/2024/12/2b04e9c88c84-urgent-n-korean-troops-in-russia-killed-zelenskyy-tells-kyodo-news.html
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