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Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Рядом с гуманитарной колонной не было военных, россияне знали, что наносят удар по мирному населению

сегодня, 09:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Вражеские войска ударили ракетами по окрестностям города Запорожья, попали в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию, есть погибшие и раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух у себя в Телеграмм.

Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Обстрел. ФОТО: из открытых источников

"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте событий работают соответствующие службы", – отметил глава Запорожской области.

Позже Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.

"Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы", – написал Старух.

Позже ряд телеграмм-каналов опубликовал фото с места удара.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к россиянам с призывом избегать мобилизации и бороться за своё, а не лезть на нашу землю, в нашу душу и в нашу культуру. Как оцениваете подобного рода призывы? Есть ли возможность достучаться хотя бы до части российского общества? Какова вероятность, что путинский режим будет сметен самими россиянами? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — в россии мобилизация продолжает расшатывать общество. Эксперты в эксклюзивном интервью рассказали, есть ли угроза для путинского режима – к чему это может привести.

Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 2

Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 3

Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО) - фото 4



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Источник: https://t.me/starukhofficial/3890
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