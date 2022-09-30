Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО)

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Кравцев Сергей
Вражеские войска ударили ракетами по окрестностям города Запорожья, попали в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию, есть погибшие и раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух у себя в Телеграмм.
Обстрел. ФОТО: из открытых источников
Позже Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.
Позже ряд телеграмм-каналов опубликовал фото с места удара.
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