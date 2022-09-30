Россия ударила ракетами по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: есть погибшие и раненые (ФОТО)

Вражеские войска ударили ракетами по окрестностям города Запорожья, попали в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию, есть погибшие и раненые. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщил глава Запорожской ОГА Александр Старух у себя в Телеграмм.

Обстрел. ФОТО: из открытых источников

"Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте событий работают соответствующие службы", – отметил глава Запорожской области.

Позже Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.

"Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые. На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы", – написал Старух.

Позже ряд телеграмм-каналов опубликовал фото с места удара.

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