Россия ударила по Южноукраинской АЭС, – Энергоатом

Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Южноукраинской атомной электростанции, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Удар по Южноукраинской АЭС. Фото: Энергоатом в Телеграмм

"Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия осуществила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон. После обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередач.

На данный момент все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

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