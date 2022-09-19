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Россия ударила по Южноукраинской АЭС, – Энергоатом

Ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов

сегодня, 09:45
Автор:

Кравцев Сергей
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Ночью российские войска нанесли ракетный удар по Южноукраинской атомной электростанции, ракета упала в 300 метрах от ядерных реакторов. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает НАЭК "Энергоатом" в Telegram

Россия ударила по Южноукраинской АЭС, – Энергоатом

Удар по Южноукраинской АЭС. Фото: Энергоатом в Телеграмм

"Сегодня, 19 сентября 2022 года, в 00:20 российская армия осуществила ракетный обстрел промышленной зоны Южноукраинской атомной электростанции", – говорится в сообщении.

Сообщается, что в результате обстрела ударной волной повреждено здание станции, разбито более 100 окон. После обстрела отключился один из гидроагрегатов Александровской ГЭС, входящей в состав Южноукраинского энергокомплекса. Отключились также три высоковольтные линии электропередач.                                                                                                                                                                                                                    

На данный момент все три энергоблока Южноукраинской АЭС работают в штатном режиме. Пострадавших среди персонала станции нет.

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Источник: https://t.me/energoatom_ua/9672
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