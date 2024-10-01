Россия теряет преимущество на фронте: что нужно сделать Украине

Россия по сей день имеет преимущество в артиллерийских снарядах на фронте. Однако с зимы 2024 года преимущество уменьшилось почти втрое. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает портал "Комментарии".



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По его словам, преимущество в использовании Россией артснарядов уменьшилось весомо — если зимой было соотношение 1 к 8, то сейчас оно составляет 1 к 3.

Иван Гаврилюк отметил, что Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов из РФ. Ведь промышленный потенциал страны-агрессорки больше. Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.

"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", — добавил первый замминистра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нашла против Украины эффективное оружие. Речь идет о применении КАБов.

Благодаря модернизации КАБов дальность полета управляемых авиабомб увеличилась. КАБ — очень мощное оружие, которое враг активно применяет против украинских военных на всех позициях. Именно из-за применения КАБов украинские военные отходят с позиций.

Напомним, что в случае модернизации КАБ и увеличения дальности их применения в зону поражения авиабомбами попадут такие города, как Полтава, Днепр и Одесса.

