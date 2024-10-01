logo

BTC/USD

61221.63

ETH/USD

2469.50

LTC/USD

63.72

USD/UAH

41.50

EUR/UAH

46.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия теряет преимущество на фронте: что нужно сделать Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия теряет преимущество на фронте: что нужно сделать Украине

Украина не может конкурировать с Россией, однако весомой будет помощь партнеров

1 октября 2024, 13:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Россия по сей день имеет преимущество в артиллерийских снарядах на фронте. Однако с зимы 2024 года преимущество уменьшилось почти втрое. Об этом рассказал первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает портал "Комментарии".

Россия теряет преимущество на фронте: что нужно сделать Украине

Иллюстративное фото

По его словам, преимущество в использовании Россией артснарядов уменьшилось весомо — если зимой было соотношение 1 к 8, то сейчас оно составляет 1 к 3.

Иван Гаврилюк отметил, что Украине сложно конкурировать в производстве вооружения, военной техники и боеприпасов из РФ. Ведь промышленный потенциал страны-агрессорки больше. Поэтому решающее значение имеет помощь иностранных партнеров и эффективная работа чиновников.

"Нашими ведомствами, правительством и руководством Украины проводится весомая работа в направлении создания совместных предприятий для того, чтобы мы имели, с помощью наших партнеров, способность производить всю номенклатуру вооружения и военной техники, которая нам необходима", — добавил первый замминистра.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия нашла против Украины эффективное оружие. Речь идет о применении КАБов.

Благодаря модернизации КАБов дальность полета управляемых авиабомб увеличилась. КАБ — очень мощное оружие, которое враг активно применяет против украинских военных на всех позициях. Именно из-за применения КАБов украинские военные отходят с позиций.

Напомним, что в случае модернизации КАБ и увеличения дальности их применения в зону поражения авиабомбами попадут такие города, как Полтава, Днепр и Одесса.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости