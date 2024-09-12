Россия тайно обслуживает свои истребители: кто помогает, несмотря на санкции

Казахстанские специалисты обслуживают российские Су-30СМ, используя французское оборудование Thales и Safran несмотря на санкции. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в исследовании Inform Napalm.

Су-30СМ. Фото из открытых источников

Казахстанская компания ARC Group сотрудничает с российскими военными и обслуживает российские самолеты Су-30СМ, на которых установлено французское авиационное оборудование THALES и SAFRAN.

Сообщается, что по состоянию на 2024 год, Россия имеет до 130 единиц модернизированных истребителей Су-30СМ. Используя истребители в войне против Украины Москва потеряла не менее 15 таких бортов.

В сообщении указывают, что страна-агрессор могла лишиться значительно большего количества самолетов из-за санкций, потому что на самолетах Су-30СМ используется авионика иностранного производства, преимущественно французских компаний THALES и SAGEM (а после поглощения последней — SAFRAN). А оборудование нужно постоянно обслуживать, чтобы продолжать эксплуатировать борта.

Обслуживать устройства могут исключительно сертифицированные производителем специалисты на таком же оборудовании. После полномасштабного вторжения Россия якобы потеряла доступ к таким возможностям, но, российская сторона нашла в казахстанском подрядчике замечательный канал обхода санкций.

Казахстанское общество с ограниченной ответственностью "Analyst Research Consulting Group" было образовано в 2014 году. Как указано на сайте "компания является эксклюзивным дистрибьютором Safran Electronics & Defense в Республике Казахстан и Республике Кыргызстан и занимается продвижением продукции Safran в этих странах". Основными заказчиками продукции являются государственные органы и правоохранительные органы.

Отмечается, что россияне оплачивают предоставление всего цикла услуги под ключ – от обучения и сертификации казахстанских специалистов во Франции, до закупки у французов необходимой аппаратуры. Интересно, что в документах, заключенных с французскими компаниями есть нормы по экспортному контролю с прямым запретом передавать любые товары Российской Федерации. Однако в исследовании приводят аналогичные почти идентичные по суммам и условиям договоры с россиянами.

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