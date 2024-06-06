Россия стянула на оккупированную территорию и до границ рекордное количество солдат: сколько их

Российская армия сконцентрировала на временно оккупированной территории и вдоль украинских границ более 500 тысяч личного состава. Об этом заявляет один из соучредителей и аналитиков DeepState Роман Погорелый во время эфира на Эспрессо .

Армия РФ (фото из открытых источников)

"Если говорить в целом, то враг сконцентрировал большое количество своих сил на всей оккупированной территории и вдоль границ, эта цифра составляет более 500 тыс. человек. Это достаточно большая группировка", – говорит эксперт.

Как он отметил, в начале полномасштабного вторжения эта цифра составила около 170 тыс. человек.

"Если говорить о концентрации противника вдоль северных границ, то это тоже не секрет, она есть и была все это время. И в районе Харьковщины видим в известной степени реализацию концентрации сил захватчиков", — продолжил соучредитель и аналитик DeepState.

Недалеко от Сумщины, как замечает Роман Погорелый, российские военные ездят, перемещаются, но дальше информационного давления это не идет.

Он подчеркнул, будут ли наступать силы врага на этом направлении, будет известно со временем.

"Конечно, это в первую очередь является информационным моментом, чтобы держать определенные подразделения вдоль границы, чтобы быть постоянно в напряжении, дестабилизировать обстановку. Но мы должны быть готовы к любому развитию событий, готовиться, выстраивать оборону, эвакуировать население, реагировать на перемещение противника и наносить поражение при любой угрозе, в первую очередь этим занимаются находящиеся на позициях Силы обороны и общество, помогающее нашим бойцам", — подытожил Роман Погорелый.

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