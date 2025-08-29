Россия стягивает десантников: Зеленский рассказал, для какого города растет угроза

Несмотря на то, что кардинальных изменений в Запорожской области нет. Впрочем, опасность существует, и она может увеличиться. Ведь здесь захватчики "накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно велика". Не исключено, что враг может попытаться продвинуться в сторону Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе общения с представителями СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

При этом президент отметил, что приоритетные цели россияне не изменились. Как и ранее, самая большая группировка оккупационной российской армии концентрируется на Покровском направлении. На этом участке фронта сосредоточено около 100 тысяч солдат РФ. Но несмотря на численное преимущество врага россиянам здесь очень непросто.

По словам главы государства, в Харьковской области украинские военные проводят активные действия. В частности, в Купянске. По состоянию на сегодняшний день, по информации президента, за последние двое суток было уничтожено 30 российских диверсантов.

В Сумской области, уверяет Владимир Зеленский, украинские защитники вытесняют оккупационное войско, постепенно освобождая украинскую землю.

