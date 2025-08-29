logo

BTC/USD

109156

ETH/USD

4328.82

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.2

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Россия стягивает десантников: Зеленский рассказал, для какого города растет угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Россия стягивает десантников: Зеленский рассказал, для какого города растет угроза

Президент рассказал о ситуации на фронте: какие участки самые опасные

29 августа 2025, 15:48
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Несмотря на то, что кардинальных изменений в Запорожской области нет. Впрочем, опасность существует, и она может увеличиться. Ведь здесь захватчики "накапливают свои десантные силы и эта группировка у них достаточно велика". Не исключено, что враг может попытаться продвинуться в сторону Запорожья. Как передает портал "Комментарии", об этом в ходе общения с представителями СМИ заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россия стягивает десантников: Зеленский рассказал, для какого города растет угроза

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

При этом президент отметил, что приоритетные цели россияне не изменились. Как и ранее, самая большая группировка оккупационной российской армии концентрируется на Покровском направлении. На этом участке фронта сосредоточено около 100 тысяч солдат РФ. Но несмотря на численное преимущество врага россиянам здесь очень непросто.

По словам главы государства, в Харьковской области украинские военные проводят активные действия. В частности, в Купянске. По состоянию на сегодняшний день, по информации президента, за последние двое суток было уничтожено 30 российских диверсантов.

В Сумской области, уверяет Владимир Зеленский, украинские защитники вытесняют оккупационное войско, постепенно освобождая украинскую землю.

Читайте также на портале "Комментарии" — систематические удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам становятся очень болезненными для путинского режима, ведь подрывают и без того нестабильную российскую экономику. Дефицит топлива уже охватывает всю Россию, а не только определенные регионы. Это с большой вероятностью повысит инфляцию и спровоцирует дальнейшую макроэкономическую нестабильность. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости