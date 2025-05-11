Россия «стирает» на войне преимущество Украины в дронах: FT опубликовал тревожный прогноз

Хотя Украина все еще сохраняет превосходство России в инновациях, в сфере производства Москва оказалась более результативной. Об этом в интервью Financial Times рассказал основатель и генеральный директор одного из ведущих украинских производителей дронов TAF Drones Александр Яковенко.

Дроны на войне (фото из открытых источников)

"Россия продвигается постепенно. Если ситуация останется еще на два года, мы не сможем держать оборону", – заявил он.

По его словам, два года назад Украина опережала РФ на два шага, сейчас только на один.

"На сегодняшнем поле боя дело уже не в новых технологиях… Речь идет о том, как адаптироваться к новым подходам", – отметил он.

В материале подчеркивается, что изобретательность украинских стартапов в области дронов стала одной из немногих положительных сторон как для экономики, так и усилий по сдерживанию российского давления. Однако и Россия совершила прорыв в способах использования и снабжения беспилотников, что привело к серьезным последствиям как на фронте, так и в украинских городах.

"Мы обычно первыми предлагаем инновации. Но как только мы создаем что-то новое — они быстро придумывают, как этому противостоять", – объяснил Яковенко.

Уточняется, что дрон, который сегодня считается прорывным, уже через несколько месяцев может потерять актуальность из-за появления новых образцов. Так, по словам Яковенко, в 2023 году средний радиус действия дрона-камикадзе с боевой нагрузкой 1 кг составил 5 км. Пока такие дроны способны пролететь 40 км, унося до 3 кг взрывчатки.

Одним из последних значительных нововведений со стороны России стало внедрение оптоволоконных дронов, которые нельзя заглушить, потому что они используют не радиосвязь, а тонкий, как волос, кабель. Яковенко признал, что эти дроны не стали кардинальным прорывом из-за ограничений — дальность действия кабеля не превышает 20 км и часто выходит из строя на морозе. В то же время, он предполагает, что их применение усилится уже летом.

Кроме того, Яковенко прогнозирует, что 2025 год станет периодом широкого использования наземных беспилотников.

"2025 год станет годом колесных роботов. Они будут эвакуировать людей с линии фронта, и в случае необходимости доставить припасы, нам не придется рисковать людьми".

Также он обратил внимание на другие трудности, в частности, на необходимость пересмотра цепей поставок из-за роста напряжения в отношениях между США и Китаем.

"Даже несколько недель торгового конфликта создают серьезную проблему… Мы вынуждены откладывать заказы на месяц из-за репрессий", – отметил он и добавил, что на рынке есть лишь несколько европейских производителей необходимых деталей, но их продукция значительно дороже китайских аналогов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, что Путин потребует переговоров. В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении России стала более жесткой, что вызвало реакцию со стороны Кремля. В то же время эта реакция ограничивается лишь словесными ответами, и нет признаков того, что Владимир Путин готов пересмотреть свои максималистские амбиции в Украине. Об этом сообщает The Times.

В материале отмечается, что после выдвижения ультиматума со стороны Украины и Запада по поводу 30-дневного прекращения огня Путин экстренно вышел в прямой эфир в два часа ночи. Он предложил провести прямые переговоры с Украиной, однако исключил возможность немедленного прекращения боевых действий и снова повторил требование устранения "коренных причин" конфликта.

