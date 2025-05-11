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Россия «стирает» на войне преимущество Украины в дронах: FT опубликовал тревожный прогноз

Два года назад украинцы были на два шага впереди россиян, теперь же только на шаг, говорит Александр Яковенко

сегодня, 21:55
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Лиля Воробьева

Хотя Украина все еще сохраняет превосходство России в инновациях, в сфере производства Москва оказалась более результативной. Об этом в интервью Financial Times рассказал основатель и генеральный директор одного из ведущих украинских производителей дронов TAF Drones Александр Яковенко.

Россия «стирает» на войне преимущество Украины в дронах: FT опубликовал тревожный прогноз

Дроны на войне (фото из открытых источников)

"Россия продвигается постепенно. Если ситуация останется еще на два года, мы не сможем держать оборону", – заявил он.

По его словам, два года назад Украина опережала РФ на два шага, сейчас только на один.

"На сегодняшнем поле боя дело уже не в новых технологиях… Речь идет о том, как адаптироваться к новым подходам", – отметил он.

В материале подчеркивается, что изобретательность украинских стартапов в области дронов стала одной из немногих положительных сторон как для экономики, так и усилий по сдерживанию российского давления. Однако и Россия совершила прорыв в способах использования и снабжения беспилотников, что привело к серьезным последствиям как на фронте, так и в украинских городах.

"Мы обычно первыми предлагаем инновации. Но как только мы создаем что-то новое — они быстро придумывают, как этому противостоять", – объяснил Яковенко.

Уточняется, что дрон, который сегодня считается прорывным, уже через несколько месяцев может потерять актуальность из-за появления новых образцов. Так, по словам Яковенко, в 2023 году средний радиус действия дрона-камикадзе с боевой нагрузкой 1 кг составил 5 км. Пока такие дроны способны пролететь 40 км, унося до 3 кг взрывчатки.

Одним из последних значительных нововведений со стороны России стало внедрение оптоволоконных дронов, которые нельзя заглушить, потому что они используют не радиосвязь, а тонкий, как волос, кабель. Яковенко признал, что эти дроны не стали кардинальным прорывом из-за ограничений — дальность действия кабеля не превышает 20 км и часто выходит из строя на морозе. В то же время, он предполагает, что их применение усилится уже летом.

Кроме того, Яковенко прогнозирует, что 2025 год станет периодом широкого использования наземных беспилотников.

"2025 год станет годом колесных роботов. Они будут эвакуировать людей с линии фронта, и в случае необходимости доставить припасы, нам не придется рисковать людьми".

Также он обратил внимание на другие трудности, в частности, на необходимость пересмотра цепей поставок из-за роста напряжения в отношениях между США и Китаем.

"Даже несколько недель торгового конфликта создают серьезную проблему… Мы вынуждены откладывать заказы на месяц из-за репрессий", – отметил он и добавил, что на рынке есть лишь несколько европейских производителей необходимых деталей, но их продукция значительно дороже китайских аналогов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что стало известно, что Путин потребует переговоров. В последнее время риторика Дональда Трампа в отношении России стала более жесткой, что вызвало реакцию со стороны Кремля. В то же время эта реакция ограничивается лишь словесными ответами, и нет признаков того, что Владимир Путин готов пересмотреть свои максималистские амбиции в Украине. Об этом сообщает The Times.

В материале отмечается, что после выдвижения ультиматума со стороны Украины и Запада по поводу 30-дневного прекращения огня Путин экстренно вышел в прямой эфир в два часа ночи. Он предложил провести прямые переговоры с Украиной, однако исключил возможность немедленного прекращения боевых действий и снова повторил требование устранения "коренных причин" конфликта.



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Источник: https://www.ft.com/content/37ba3336-8df1-4a4c-b1c6-bd29309f8185
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