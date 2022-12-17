Россия срочно изменила место запуска иранских дронов: в британской разведке назвали причину

Российское командование приняло решение перенести место запуска иранских беспилотников в Краснодарский край. Крым, откуда ранее активно оккупанты атаковали Украину, теперь считается уязвимым место. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в разведывательном обзоре британской разведки.

Иранские дроны. Фото: из открытых источников

В Британии отметили, что в последние дни россияне снова активизировались по обстрелу украинской критической инфраструктуре дальнобойным оружием. Россияне атаковали Украину сериями ударов. В основном применяли крылатые ракеты воздушного и морского запуска, а также применяли предоставленные Ираном БПЛА, которые запускались из Краснодарского края России.

Британские аналитики обратили внимание на важную деталь, что ранее Россия в основном запускала по Украине иранские дроны из аннексированного Крыма, но теперь решила отказаться от такой практики и в этот раз запускала дроны со своей территории – с Краснодарского края.

Изменение места запуска, вероятно, связано с беспокойством России относительно уязвимости Крыма, а также с удобством пополнения запасов из вероятного пункта прибытия оружия в Россию — Астрахани, добавили в британской разведке.

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