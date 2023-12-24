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Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину

Одна из стран Латинской Америки отказалась согласовать контракт на поставку самолетов для Украины.

сегодня, 09:40
Автор:
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Slava Kot
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Директор "Украинской бронетехники" Владислав Бельбас рассказал о ситуации, когда Украина могла получить контракт на поставку истребителей из одной из стран Латинской Америки, однако он был сорван из-за дипломатического давления России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Экономическая правда".

Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину

Россия сорвала контракт на поставку истребителей в Украину. Фото из открытых источников

По словам Владислава Бельбаса, компания "Украинская бронетехника" имела переговоры о поставках самолетов из одной из стран "на другом конце планеты". В министерстве обороны подтвердили необходимость таких самолетов, а продавец хотел их продать Украине. Однако информация попала к россиянам, которые использовали давление к этой стране.

"Очень скоро представитель российского посольства в этой стране начал ходить с этим письмом и угрожать местным чиновникам, что Россия прикроет для этой страны какие-нибудь проекты", — сказал Бельбас.

Впоследствии страна, которая должна предоставить истребители для Украины, отказалась заключать соглашение.

"В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители", – рассказал Владислав Бельбас.

Бельбас не назвал конкретной страны, однако Куба, Венесуэла и Никарагуа имеют дружеское отношение к РФ, поэтому маловероятно, что могли бы согласиться на передачу оружия Украине. А вот Бразилия, Мексика, Аргентина и Перу имеют в своем военном арсенале боевые самолеты и истребители.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Владимир Зеленский назвал один из ключей к завершению войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о военном эксперте, который назвал главную проблему отсутствия снарядов для Украины, несмотря на то, что деньги, по его словам, есть у всех.



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Источник: https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/21/707963/
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