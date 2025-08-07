Россия содрогалась от взрывов: куда в этот раз ударили дроны

В ночь на 7 августа Волгоградская область РФ подверглась атаке неизвестных дронов. В частности, беспилотники летели на две железнодорожные станции. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении губернатора региона Андрея Бочарова в Telegram.

Взрывы в России. Фото: из открытых источников

В своем отчете чиновник утверждает, силы ПВО РФ якобы отразили атаку дронов и пострадавших нет. Однако не обошлось без повреждений, ведь под атакой были две железнодорожные станции.

"На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами. На железнодорожной станции Максима Горького в настоящее время работают саперы с обломками ликвидированного БПЛА — повреждений объектов нет", — говорит Бочаров.

Он также добавил, что движение железнодорожного транспорта осуществляется якобы в штатном режиме.

