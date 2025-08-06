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Еще один город РФ оказался под атакой дронов: детали

В районе нефтебазы Брянска поднимался черный дым

6 августа 2025, 08:25
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Кравцев Сергей

Российский город Брянск массированно атаковали неизвестные дроны. В городе были слышны мощные взрывы, после чего в районе местной нефтебазы появился столб дыма.

Еще один город РФ оказался под атакой дронов: детали

Удар по нефтебазе в Брянске. Фото: из открытых источников

Местные жители в пабликах поделились информацией о том, что налет на город начался около 5 утра, были слышны более 10 мощных взрывов, несколько беспилотников были сбиты.

Очевидцы сообщали о столбе густого черного дыма на месте падения обломков беспилотников в одном из районов Брянска.

Жители других районов Брянской области сообщали о сильных звуках пролета дронов и взрывах.

Отметим, неизвестные дроны вторую ночь подряд атаковали Ростовскую область. В результате удара 6 августа на территории железнодорожной станции Тацинская снова вспыхнул пожар.

Местные жители поделились информацией в пабликах, что громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи. Всего было слышно минимум 5-7 громких взрывов, до этого был характерный звук пролета БПЛА. На месте прилета в районе железнодорожной станции Тацинская вспыхнул пожар. После падения обломков одного из вражеских беспилотников возникло возгорание в одном из районов станицы, предварительно, загорелось дерево. 

Также о взрывах сообщили жители города Каменск-Шахтинский.

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Во время спецоперации разведчики зашли в тыл противника, зачистили его позиции и закрепились. Как отметили в ГУР, продвижение оккупантов было остановлено, а поставки провизии и боеприпасов их подразделениям – сорваны.




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