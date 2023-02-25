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Россия снова вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами": есть ли угроза ракетного удара

После относительного затишья Россия снова может устроить ракетный террор

сегодня, 13:05
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские захватчики вывели в Черное море корабль с "Калибрами", последний раз такой был в море 5 дней назад. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказала руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Россия снова вывела в Черное море ракетоноситель с "Калибрами": есть ли угроза ракетного удара

Корабль. Фото: GETTYIMAGES

"Вчера вечером добавился ракетоноситель, ситуация остается достаточно стабильной. Сейчас в Черном море 9 кораблей, они со вчерашнего дня увеличили корабельную группировку вдвое. Это может свидетельствовать о подготовке дальнейшего расширения корабельной группировки. По факту один ракетоноситель, фрегат, снаряженный восемью ракетами типа "Калибр" наготове", – отметила Наталья Гуменюк.


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Стоит отметить, по данным ВМС, последние 4 дня в Черном море не было ни одного ракетоносителя.

Читайте также на портале "Комментарии" — Китай заблокировал коммюнике саммита G20 с осуждением вторжения России в Украину.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Владимир Зеленский провел 24 февраля, в день годовщины полномасштабного вторжения армии РФ на территорию Украины, большую пресс-конференцию (длилась около двух с половиной часов) для украинских и западных журналистов. Естественно, основными были вопросы войны и поисков мира. Как оцениваете прозвучавшие меседжи и саму конференцию? Какие места показались сильными, какие – напротив? Журналисты "Комментариев" с этими вопросами обратились к экспертам.

Ранее "Комментарии" писали – санкции и еще больше оружия для Украины: Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с министрами G7.




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