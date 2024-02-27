Россия смирилась с утратой Крымского моста. В ВСУ рассказали, что на это указывает

Как сообщила руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, оккупанты начали заниматься так называемыми альтернативными маршрутами к временно оккупированному полуострову. Очевидно, говорит Гуменюк, в России прислушались к словам главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова о том, что Крымский мост является излишней конструкцией, поэтому он должен быть разрушен.

Наталия Гуменюк

Если врагу удастся организовать железнодорожное сообщение с Крымом, он сможет обеспечивать поставки усиления и вооружения и боеприпасов и личного состава.

При этом Гуменюк добавила, что новым планам захватчика можно противодействовать с помощью дальнобойного оружия.

Вместе с тем глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Крым нужно деоккупировать и демилитаризовать, поскольку это единственный способ обеспечить безопасность всей Европы. По его словам, аннексированный полуостров остается орудием агрессии. Как подчеркнул Ермак, в планах страны-агрессора полуостров всегда играл одну-единственную роль – быть военной базой. Именно поэтому, добавил глава Офиса президента, Украина и настаивает на полном восстановлении территориальной целостности Украины.

При этом известно, что, по мнению немецких политиков, Крымский мост можно было бы уничтожить с помощью дальнобойных ракет Taurus . Именно поэтому они, как и Украина, не раз призывали канцлера Олафа Шольца передать эти ракеты Киеву. Вместе с тем канцлер поставил в этом вопросе окончательную точку. Он заявил, что в повестке дня нет вопроса о передаче Украине дальнобойных ракет. Шольц объяснил, что такие действия могли бы вовлечь Германию в войну.



