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Россия сегодня тоже слышала взрывы: где произошли атаки

В России сообщили об атаке якобы украинскими БПЛА

сегодня, 08:19
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Недилько Ксения

В России и на оккупированных территориях Украины сообщают о взрывах, звучавших сегодня ночью в разных областях государства-агрессора.

Россия сегодня тоже слышала взрывы: где произошли атаки

Иллюстративное фото

В соцсетях сообщалось о работе ПВО и атаке дронов.

Во вражеском Минобороны РФ заявили, что в минувшую ночь "дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа":

45 – над территорией Республики Крым,

десять – над территорией Белгородской области,

десять – над территорией Курской области,

восемь – над территорией Воронежской области,

четыре – над территорией Брянской области,

четыре – над территорией Липецкой области,

четыре – над территорией Нижегородской области,

▫ два – над территорией Московского региона.

В РосСМИ сообщают, что подмосковную Коломну ночью атаковали БПЛА, сообщили местные жители. Ночью Росавиация сообщала о приостановлении работы подмосковного аэропорта Жуковского, а также аэропортов Казани, Ульяновска, Нижнего Новгорода и Калуги.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ночью Россия атаковала Украину ракетами и дронами. По данным министра МВД Игоря Клименко, около 40 очагов возгорания ликвидировали спасатели ГСЧС этой ночью в 9 регионах страны.

Под массированным комбинированным ударом России находились Киев и область, Житомирщина, Днепропетровщина, Харьковщина, Полтавщина, Хмельнитчина, Сумщина и Запорожье.

Больше всего досталось Киеву, который обстреливал крылатые ракеты, ударные беспилотники и баллистика. Уже известно, что десять человек погибли, еще более 70 человек — пострадали, в том числе шестеро детей, сообщили в ГСЧС. Разрушения зафиксированы в пяти районах столицы. В Святошинском под завалами могут находиться люди. Там еще идет разбор завалов разрушенного дома. Вовлечены инженерные силы, верхолазы ГСЧС, поисковые собаки. Из-под руин слышны телефонные звонки — поиски будут продолжаться, пока не убедятся, что уже получили всех. Есть информация о двух детях, которых до сих пор не могут найти на месте происшествия.



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