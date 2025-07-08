Россия решила изменить тактику, чтобы захватить этот ключевой город Донбасса

Российское военное командование пересматривает приоритеты на покровском направлении и переориентируют наступательные действия в направлении Доброполья. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, что геолокационные видеозаписи, обнародованные 6 и 7 июля, свидетельствуют о недавнем продвижении российских подразделений на северо-востоке и юге Новоэкономического. Атака производилась силами взвода в пределах механизированного штурма.

С восточного направления к Новоэкономическому враг безуспешно пытался прорваться за последние два месяца. Теперь же, как отмечают аналитики, россияне переориентируют свое наступление на район севернее Покровска – в сторону Доброполья.

Это изменение произошло после провала атак в районе к западу от Торецка, где с начала июня войска РФ пытались прорваться в Константиновку. Из-за отсутствия значительных успехов командование оккупантов начало искать другие, менее укрепленные направления.

По мнению ISW, сейчас российские войска могут попытаться прорваться к Родинскому, что на подступах к Доброполью. Их главная задача – вынудить украинских хащитников отступить из Покровска и Мирнограда из-за угрозы окружения. После этого, вероятно, будет возобновлена попытка наступления на Константиновку.

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