Россия расстреливает пленных, а мир закрывает глаза: заявление Лубинца

Дмитрий Лубинец, Уполномоченный Верховной Рады по правам человека, резко высказался по поводу слабой реакции международного сообщества на преступления российских войск. Он упомянул о последнем случае расстрела украинских защитников на Донбассе, где российские силы в очередной раз нарушили Женевскую конвенцию. В своем Telegram-канале Лубинец заявил, что Россия регулярно совершает военные преступления и призвал международные организации действовать.

Дмитрий Лубинец

"Я направил письма ООН и Красному Кресту, чтобы они зафиксировали эти нарушения. К сожалению, мы наблюдаем отсутствие действенной реакции мира на убийства военнопленных. Недопустимо, чтобы военные преступления становились обыденностью", — подчеркнул он.

По информации Офиса Генпрокурора, новое преступление произошло в начале октября. Российские военные во время боев у Селидового взяли в плен четырех украинских нацгвардейцев. Позже, по возвращении позиций, украинские силы нашли тела этих пленных бойцов. "Комментарии" писали, что при процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.

Ранее портал "Комментарии" сообщал — 18 октября 2024 года представители России в Покровском районе захватили в плен двух украинских военнослужащих. Оккупанты, штурмовавшие лесопосадку вблизи г. Селидово, положили безоружных военнопленных лицом вниз. Они удерживали их в таком положении, прижимая ногами к земле, а через некоторое время расстреляли в упор из автоматического оружия. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на зверства россиян и отметил, что смертные казни военнопленных ВСУ стали системой.