Россия расставила на фронте загадочные объекты: украинские военные не понимают, что это

В сеть попали фотографии с фронта, которые привлекли внимание военных и аналитиков. Россияне построили загадочные объекты, роль которых никто не может объяснить, однако эксперты оставляют догадки об этих устройствах.



Неидентифицируемая техника на фронте. Фото из открытых источников

На картинке показано 16 сферических объектов, которые выставлены в линию на одном из украинских полей. Кроме того, на фото стоит автомобиль, на котором также установлены несколько непонятных объектов.

Украинский специалист в области военных радиотехнологий и военный Сергей Бескрестнов заявил, что не может идентифицировать странные предметы, созданные россиянами.

"Казалось, я уже знаю все, что есть у противника по технологическим решениям. Хотя бы определяю назначение изделия и приоритет на уничтожение. И вот меня ставят в тупик, набор каких-то полусфер, которые расставлены в ряд", — пишет военный.

Бескрестнов объясняет, что эти устройства не похожи на РЭБ или акустические датчики контрбатареи. Полагаясь на свой опыт, украинский специалист считает, что это могут быть надувные муляжи, которые специально выставила российская армия.

"Не будет противник ничего важного расставлять в чистом поле у фронта. Это сразу увидят наши БПЛА и уничтожат. И враг это знает. Если объяснения нет, думаю это скорее макет", — считает Бескрестнов.

Военные эксперты с ресурса The WarZone предполагают, что на фото изображена сельскохозяйственная техника. Они объясняют это тем, что на ухоженном поле нет следов гусениц или другой военной техники, которую можно было бы увидеть на линии фронта. Аналитики также указывают, что неизвестно, когда и где было сделано фото с загадочными объектами, которое привлекло внимание экспертов и военных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, сколько военной техники потеряла Россия в наступлении на Харьковскую область.

Также "Комментарии" писали о заявлении Шойгу, который сообщил о новейшем оружии, что поступит в российскую армию.