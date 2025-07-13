Россия распространяет фейк о "красной ртути" из Украины: что это такое



















Российские спецслужбы возобновили старую дезинформационную кампанию 1980-х годов, продвигая вымышленное вещество под названием "красная ртуть". Как сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР), в Сирии российские агенты распространяют поддельные образцы опасных веществ, якобы приобретенных у "коррумпированных украинских чиновников" для создания ядерной бомбы.

Россия распространяет фейк о "красной ртути". Фото из открытых источников

Как указывает ГУР, целью операции России является попытка дискредитировать Украину, взорвать ее международную репутацию и дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, особенно в Сирии после краха режима союзника Путина Башара Асада, который сбежал в Россию.

Что такое "красная ртуть"

"Красная ртуть" (Red Mercury 20/20, RM-20/20, Compound-20/20) – несуществующее вещество, ставшее мифом советской пропаганды. В 1980-90-х годах его продвигали как "материал для создания страшной ядерной бомбы" или "многофункциональный катализатор", хотя никаких доказательств существования такого соединения нет. Таким образом, "красная ртуть" – это фейковая разработка СССР, ставшая частью глобальной кампании дезинформации.

По данным украинской разведки, последний случай дезинформационной кампании Кремля касается поддельного контейнера с двумя капсулами, маркированными как "PU.9424 U" и "HG25 P307 9,99 U92". Эти "коды" должны создать впечатление, что речь идет о плутонии и других радиоактивных элементах. Кроме этого, российские агенты предлагают на "черном рынке" 10 капсул с якобы токсичными газами.

Однако это реагенты для старого прибора химической разведки, который Россия уже пыталась использовать в предыдущих фейковых кампаниях.

"Ничего нового и оригинального — российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников с 20 века. Поэтому старая мифология о "красной ртути" свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужб Кремля", — заявил представитель ГУР Андрей Юсов.

По словам Юсова, украинская сторона принимает контрмеры, чтобы разрушить эти гибридные операции через военную разведку и международное сотрудничество.

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